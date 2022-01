Grafiek van minister Kuipers te rooskleurig over het effect van de boosterprik

De grafiek die Ernst Kuipers dinsdag tijdens de persconferentie toonde. Beeld Rijksoverheid

Tussen begin december en half januari, de periode waarvoor Kuipers de stand in de ziekenhuisopnamen toonde, hadden relatief weinig volwassenen hun boosterprik gehaald. Dan is het logisch dat van alle opgenomen coronapatiënten een relatief laag deel (1,5 procent) een booster had gekregen. Het is aannemelijk dat er inmiddels een hoger percentage geboosterde personen in het ziekenhuis terechtkomt.

Voor een vergelijking tussen aantallen al dan niet gevaccineerden in de ziekenhuisopnamen is het beter om te kijken naar de boostervaccinatiegraad van halverwege die periode, begin december. Toen was ruwweg 5 procent van de volwassenen met een booster gevaccineerd. De booster had daarmee nog steeds een gunstig effect, want van de personen in het ziekenhuis in die periode had 1,5 procent de extra prik gehad. Maar de boostergraad van 5 procent is een factor 10 kleiner dan de 55 procent die Kuipers dinsdagavond toonde.

Ook het effect van vaccinatie zonder booster blijft duidelijk gunstig. De kans dat ongevaccineerden in het ziekenhuis komen, is in het plaatje van Kuipers correct weergegeven. Terwijl slechts 14 procent van de 18-plussers ongevaccineerd is, is ruim 55 procent van de volwassenen in het ziekenhuis ongevaccineerd.