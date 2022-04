Graanprijzen in Afrika stijgen. ‘Eerst moet het flesje bier wachten. Maar het kan ook ernstiger worden: schoolgeld op, honger’

Verkoop van platbrood, gemaakt van tarwemeel, in Kenia. Beeld REUTERS

Is er in Afrika al iets te merken van stijgende graanprijzen door de oorlog in Oekraïne?

‘Ja, die stijgen. Al is het belangrijk om te beseffen dat de graanprijzen al voor de oorlog in Oekraïne omhoog gingen. Voor een deel heeft dat te maken met de schokeffecten door de coronapandemie, zoals de wereldwijde verstoorde containervrachtvaart door de lockdowns. Bovendien kwamen door terugvallend toerisme minder dollars binnen, benodigd voor de import. Dat zit allemaal in de mix.

‘In een land als Kenia, dat de meerderheid van zijn tarwe importeert, betekent dit dat brood vorig jaar wel een procent of 10 tot 15 duurder is geworden. De prognose is dat de prijzen door de oorlog in Oekraïne dus nog verder gaan stijgen. Met name landen in het noorden van Afrika, die veel importeren uit Oekraïne en Rusland, zullen hier naar verwachting last van ondervinden.

‘Je ziet het ook in het rapport van Oxfam: daarin staat de ruwe schatting dat een kwart miljard mensen dit jaar in extreme armoede zal belanden. In een minderheid van de gevallen heeft dat te maken met Oekraïne. Daar gaat de aandacht nu begrijpelijkerwijs naar uit, maar het is niet de hoofdmoot van de problemen.’

Wat zijn de gevolgen van die stijgende voedselprijzen?

‘Veel mensen moeten noodgedwongen hun bestedingspatroon aanpassen; je moet per slot van rekening eten. Veel inwoners van Afrika besteden relatief een veel groter deel van hun inkomen aan voedsel dan Nederlanders. Dan zal in eerste instantie het flesje bier moeten wachten.

‘Vervolgens wordt het ernstiger: dan kan het schoolgeld voor de kinderen niet meer betaald worden. De allerergste consequentie, en daar wordt ook voor gewaarschuwd, is dat het aantal mensen dat honger lijdt toe zal nemen. Daar past overigens de kanttekening bij dat die toename ook te maken heeft met rechtstreekse gewapende conflicten, zoals in Jemen en Zuid-Soedan.

‘Er wordt al verwezen naar de Arabische Lente, ruim tien jaar geleden, die ook ontstond tegen de achtergrond van stijgende voedselprijzen. Tot nu toe is van dat soort onrust beslist geen sprake. Mensen proberen er het beste van te maken.’

Stijgen ook andere prijzen?

‘Om me heen, hier in Oeganda, hoor ik in de winkeltjes veel geklaag over hoe duur zaken als bakolie, benzine en suiker zijn geworden. Specifiek de prijs van zeep is echt door het dak gegaan. Dat voert weer terug op die verstoorde toeleveringsketens tijdens de pandemie.’

De Nederlandse regering kwam met een energiecompensatie en een verlaging van de brandstofaccijns. Nemen Afrikaanse regeringen ook dat soort maatregelen?

‘Nee, al durf ik dat niet met zekerheid over alle landen in Afrika te zeggen. Hier in Oeganda hoor ik mensen wel zeggen dat de regering moet ingrijpen, maar ik zie het niet gebeuren dat die met compensatie of prijssubsidies komt. De Oegandese regering is doorgaans maar beperkt geïnteresseerd in de problemen van de bevolking.’

Hoe kijken ze daar naar de oorlog in Oekraïne?

‘In Oeganda krijg je weinig van het conflict mee als je niet actief naar nieuws op zoek gaat. Het gros van de mensen heeft ook wel wat anders aan hun hoofd: dagelijks een bord voedsel zien te organiseren. Het is dan ook lastig inschatten wat de houding van mensen tegenover bijvoorbeeld Rusland is in dit conflict.

‘De machthebbers van veel Afrikaanse landen zijn voorzichtig met partij kiezen tussen Rusland en het Westen. Ongeveer de helft heeft zich onthouden van stemming bij de VN-resolutie om de Russische inval te veroordelen. Ook Oeganda, dat nauwe militaire banden heeft met de Verenigde Staten maar Rusland niet tegen zich in het harnas wil jagen, onthield zich toen van stemming.

‘Hetzelfde geldt voor Zuid-Afrika. Daar is intern veel kritiek op gekomen. We zijn het land van Nelson Mandela en het ANC, hoe kunnen we dan zwijgend toekijken naar wat er gebeurt in Oekraïne, is een veelgehoord verwijt. Als mogelijke verklaring worden oude banden met Rusland genoemd die stammen uit de tijd van de anti-apartheidsstrijd. Toen kreeg het ANC steun van de Sovjet-Unie.

‘Maar de druk op Afrikaanse landen die de invasie niet willen veroordelen wordt opgevoerd. De VS wil dat ze partij kiezen. En deze week heeft de Oekraïense president Zelenski verzocht om de Afrikaanse Unie toe te spreken.’