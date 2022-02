Graanprijs blijft omhoog gaan. Prijs van pilsje stijgt vermoedelijk mee, die van brood misschien niet

Een veld met tarwe vlak voor de oogst. De graanprijs zou weleens verder kunnen stijgen door het conflict tussen Rusland en Oekraïne, twee grote graanproducenten. Beeld HH

Prijs van graan behoorlijk toegenomen, Oekraïne-conflict kan verdere stijging veroorzaken

Een biertje van Heineken wordt mogelijk duurder, mede vanwege de oplopende graanprijzen, zo meldde het miljardenbedrijf woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers. In twee jaar is een ton graan op veel internationale markten ongeveer de helft duurder geworden. De pandemie speelt daarin een rol, schrijft de universiteit van Wageningen, maar de belangrijkste reden is de moeizame aanloop naar het oogstseizoen van 2022/2023. Onder meer in Noord-Amerika en het Zwarte Zeegebied geeft droogte de nieuwe oogst een slecht vooruitzicht. Hierdoor neemt de vraag naar tarwe nu al toe.

Een verdere escalatie van het conflict tussen Rusland en Oekraïne zou de prijzen waarschijnlijk nog harder doen stijgen. Rusland is de grootste exporteur van graan in de wereld, Oekraïne de vierde. Mocht Rusland daadwerkelijk Oekraïne binnenvallen, dan heeft dat vermoedelijk consequenties voor de export uit dat land. Anderzijds kunnen opgelegde sancties leiden tot minder export vanuit Rusland. Vooralsnog stijgen de prijzen in deze twee landen niet harder dan elders in de wereld.

Brood werd afgelopen jaren nauwelijks duurder, terwijl de tarweprijs met ruim 70 procent steeg

Hoewel Heineken de gestegen kosten waarschijnlijk voor een deel gaat doorrekenen in de prijs van zijn pils, is het nog sterk de vraag of ook een boterham duurder wordt. Sinds 2015 zijn de kosten van Nederlandse zachte tarwe en spelt met ongeveer 73 procent gegroeid, maar brood van de winkel en bakker is slechts 5 procent duurder geworden. Ook de producentenprijs steeg nauwelijks. Reden hiervoor zijn de vaak langlopende relaties die (industriële) bakkers hebben met supermarkten. Hierdoor worden de grondstofvoorziening en bijbehorende risico’s grotendeels afgedekt door de industrie. Toch biedt dat geen garantie voor een stabiele prijs van een casino wit: ook Heineken had de gestegen grondstofprijzen lang afgedekt via contracten.