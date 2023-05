Graan over zee, graan over land

Oekraïne is een van de grootste graanproducenten ter wereld. Na de oogst van 2020 exporteerde het land 45 miljoen ton aan graanproducten, voornamelijk via havens aan de Zwarte Zee, zoals Odesa. Na de invasie blokkeerde Rusland deze exportroute. De handel kwam stil te liggen, hongersnoden dreigden. In juli 2022 sloten Oekraïne en Rusland onder bemiddeling van Turkije de zogenoemde graandeal. Schepen varen via een humanitaire corridor over de Zwarte Zee en worden geïnspecteerd in Istanbul. Bijna duizend vrachtschepen verlieten Oekraïne op deze manier, met 30 miljoen ton aan graan en andere voedselproducten.

Toen vorig voorjaar de oogst dreigde te verpieteren in Oekraïense graanschuren, werd ook naar alternatieven gezocht. De Europese Unie introduceerde ‘solidarity lanes’, corridors voor graanexport over land. De landbouwproducten komen via buurlanden van Oekraïne de EU binnen en gaan vervolgens via Europese havens de wereldzeeën op. Volgens cijfers van de EU verliet 31,2 miljoen ton aan producten het land op deze manier. Nu blijkt dat een deel van deze vracht is blijven hangen in de buurlanden. Deze week werd opnieuw duidelijk hoe fragiel de graanexport over de Zwarte Zee is. Rusland verlengde de graandeal te elfder ure met zestig dagen, tot 18 juli. Dan wordt mogelijk opnieuw onderhandeld, met de oogst in aantocht.