GP van Hongarije wordt sleutelmoment in relatie tussen titelrivalen Red Bull en Mercedes: ‘Er is een grens overschreden’

Verstappen en Hamilton op Silverstone, 17 juli. Beeld AP

Op de Hungaroring pionierde de Formule 1 in 1986 voor het eerst met een race achter het IJzeren Gordijn. Het is komend weekeinde de toepasselijke plek voor een nieuwe fase in de Koude Oorlog tussen Red Bull en Mercedes. Na twee dagen in Hongarije is duidelijk dat de bazen van beide teams inmiddels elkaars bloed kunnen drinken en dat titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton allesbehalve minder strijdbaar zijn geworden na hun aanvaring op Silverstone.

Resoluut in de prullenbak

Donderdagavond strandde de laatste poging van Red Bull om nog iets te veranderen aan de uitkomst van de race in Engeland, waar Hamilton via een inhaalpoging in de eerste ronde Verstappen liet crashen in de snelle Copse-bocht. De tijdstraf van tien seconden voor Hamilton was veel te licht, vond Red Bull. Om dat te onderstrepen maakte het team de zaak met ‘nieuw bewijs’ nog eens aanhangig bij racefederatie FIA.

De scheidsrechters gooiden in Hongarije resoluut dat nieuwe bewijs van zo’n twintig A4'tjes in de prullenbak. In twee pagina’s weerlegden ze puntsgewijs het pleidooi, waarbij ze onder meer schreven dat enkele bewijsstukken niet ‘ontdekt’ waren, maar ‘gecreëerd’.

Zo werd duidelijk dat Red Bull afgelopen week op Silverstone reservecoureur Alexander Albon nog eens de racelijn van Hamilton had laten rijden, om te bewijzen dat Hamilton met zijn snelheid op geen enkele manier de bocht kon halen; hij had volgens Red Bull dan 23 meter eerder op de rem moeten trappen. Het was voor de FIA veel te mager om de zaak te heropenen, omdat Hamilton op basis van al die data al was gestraft. De scheidsrechters hadden daarnaast ‘enige zorg’ over aantijgingen van Red Bull die in het protest zouden staan.

‘Stap te ver’

Welke aantijgingen dat waren, werd niet duidelijk. Maar Mercedes-teambaas Toto Wolff zei vrijdag voor de camera van Sky Sports dat hij woorden als ‘amateuristisch’ een stap te ver vond gaan, waarmee hij een inkijkje gaf in de beschuldigingen.

Kort na het eindoordeel van de scheidsrechters bracht Mercedes een teamverklaring naar buiten, waarin de renstal schreef te hopen dat er een einde komt van de pogingen van de Red Bull-leiding ‘om de goede naam en sportieve integriteit van Lewis Hamilton te bezoedelen’.

Het statement van Mercedes:

Red Bull-teambaas Christian Horner noemde die verklaring vrijdag in een persconferentie ‘een beetje vijandig’ en zei dat het protest wat hem betreft nooit was bedoeld als persoonlijke aanval op Hamilton. Hij had geen spijt van het beroep. ‘We hadden het gevoel dat er een besluit was genomen, zonder dat alle data op dat moment beschikbaar was. Dat hebben we aangekaart. Er is een eerlijke zitting geweest en we zijn gehoord, maar de stewards vonden het geen nieuw bewijs. We accepteren dat.’

Oplopende spanning

Horner, die zijn woorden zorgvuldig koos om niet nog meer wrevel bij Mercedes te veroorzaken, stipte nog wel terloops de protesten van Mercedes van dit seizoen aan. Die hebben de spanning tussen de teams gestaag doen oplopen.

Zo klaagde de Duitse renstal eerder al over de achtervleugel van Red Bull, die te veel zou meebuigen. Ook dwongen de Duitsers een aanpassing aan pitstops af, wat een van de sterke punten van Red Bull is. Volgens Mercedes had Red Bull het proces te veel geautomatiseerd. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn. Vanaf dit weekeinde gelden er minimale reactietijden bij bepaalde handelingen, waardoor teams hun stops niet meer ‘te snel’ kunnen doen.

Toto Wolff, die een half uur na Horner aanschoof bij de persconferentie, doorzag de subtiele sneren van zijn collega. Hij was er overduidelijk klaar mee. Normaal vliegt de gewiekste teambaas soortgelijke, lastige situaties aan met grappen in zijn kenmerkende Engels met Oostenrijkse tongval. Vrijdag was hij een stuk minder joviaal. De antwoorden waren kort en zakelijk.'

‘We begrijpen dat emoties hoog kunnen oplopen, maar we voelden dat er een grens was overschreden’, zei hij over de nasleep van de Silverstone-aanvaring. Of hij het gevoel had dat Red Bull een psychologisch spel speelde met het protest? ‘Dat werkt niet bij professionals’, zei hij kortaf. Verder wilde hij niets over zijn emoties zeggen. ‘Het is nu zaak dit te de-escaleren, en niet voor nog meer polarisatie te zorgen.’

Of dat daadwerkelijk gebeurt, zal voor een groot deel afhangen van de race op zondag. Op basis van de trainingen in Hongarije lijken Verstappen en Hamilton opnieuw aan elkaar gewaagd. Daar komt bij dat het op de bochtige, krappe Hungaroring lastig inhalen is, waardoor de kans groot is dat de coureurs wederom op enkele centimeters van elkaar zullen rijden in de race. Nog een botsing zou de relatie tussen de teams onherstelbaar beschadigen voor de rest van het seizoen.

Hamilton zei donderdag al dat hij in dezelfde situatie op Silverstone hetzelfde zou doen. Zijn teambaas Wolff reageerde onbewogen op de vraag of hij zich daar druk om maakt. ‘Dan krijgt Lewis weer een tijdstraf van 10 seconden, want dat is nu het precedent.’