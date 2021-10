‘Gozert’ van Pieter Koolwijk wint 50ste Gouden Griffel

Gozert door Pieter Koolwijk. Beeld Lemniscaat

Gozert is de verzonnen vriend van Ties, die door zijn eigen fantasie steeds verder in de problemen komt. Zijn ouders hopen dat zijn lastige gedrag vanzelf overgaat. Als dat niet gebeurt, moet Ties naar Huize Hoopvol om met therapie en medicijnen van zijn veronderstelde waanbeelden af te komen.

Pieter Koolwijk (1974), die naast zijn schrijverschap als IT-deskundige bij gemeente Emmen werkt, neemt het op voor kinderen die kwetsbaar en anders zijn. Hij pleit voor ongeremde creativiteit, ook als dat een keer tot een ongelukje leidt. Zijn verhaal over Ties is spannend en grappig, maar roept ook kritische vragen op over hoe in Nederland met kwetsbare kinderen wordt omgegaan.

Gozert is daarmee in één klap het meest actuele, maatschappelijk betrokken en idealistische jeugdboek dat in jaren is bekroond. Linde Faas illustreerde het, net als bijna al Koolwijks andere boeken. Gozert kreeg eerder dit jaar al een opvolger: Luna, dat zich afspeelt in dezelfde fantasiewereld.

Illustrator, striptekenaar en beeldend kunstenaar Ludwig Volbeda (1990) won zijn tweede Gouden Penseel, dit keer voor zijn illustraties van Hele verhalen voor een halve soldaat, geschreven door Benny Lindelauf. In deze jeugdroman worden zes broers opgeroepen om te vechten in een uitzichtloze oorlog. De vijf oudste proberen door sprookjes te vertellen aan een geheimzinnige grenswachter het leven van de jongste te redden.

Volgens de jury maakt Volbeda ‘op knappe en subtiele wijze onderscheid tussen de continuïteit van de bittere werkelijkheid waarin de broers zich begeven en de rijke en diverse verhalen die zij vertellen’.

'Hele verhalen voor een halve soldaat’ van Benny Lindelauf, geïllustreerd door Ludwig Volbeda. Beeld Querido

Eerder dit jaar kregen tien andere schrijvers al een Zilveren Griffel en werden ook zeven Zilveren Penselen en 27 eervolle vermeldingen, de zogenaamde Vlag en Wimpels, uitgereikt. Traditiegetrouw wordt pas begin oktober bekendgemaakt welke schrijver en welke illustrator de Zilveren Griffel mogen inruilen voor een gouden exemplaar.

De Griffels voor de beste kinderboeken van het afgelopen jaar worden dit jaar voor de vijftigste keer uitgereikt. De ochtend daarna begint de 67e Kinderboekenweek, die duurt van 6 tot en met 17 oktober. De boeken van Pieter Koolwijk worden uitgegeven door Lemniscaat. Hele verhalen voor een halve soldaat is verschenen bij Querido en won eerder dit jaar al de Woutertje Pieterse Prijs.