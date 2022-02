Gouverneur van Texas wil transzorg voor kinderen strafbaar stellen

De republikeinse gouverneur van Texas Greg Abbott. Beeld AP

Greg Abbott dinsdag heeft opdracht gegeven om ‘snel en grondig’ onderzoek te doen naar zogeheten ‘gender affirmative care’, zorg bedoeld om transgender personen te helpen. Hier valt veel onder: van psychologische begeleiding en het gebruiken van een nieuwe naam tot aan hormoonbehandeling en operaties. Vorige week verklaarde de procureur-generaal Ken Paxton al dat dit type zorg een vorm van kindermishandeling zou zijn.

Gouverneur Abbott schreef dinsdag in een brief dat artsen, verpleegkundigen en leraren in Texas verplicht zijn om deze gevallen van ‘kindermisbruik’ te melden en dat ze volgens de wet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden als ze dat niet doen. Datzelfde geldt voor gewone burgers. Procureur-generaal Paxton, die zichzelf als Tea Party-conservatief omschrijft, zei dat hij er ‘alles aan zou doen’ om ‘jonge Texanen zo te beschermen tegen mensen die hen schade willen aanrichten’.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van deze actie. De Texas Department of Family and Protective Services, verantwoordelijk voor jeugdzorg in de staat, heeft nog niet gereageerd.

Geen wettelijke basis voor vervolging

De verklaringen van Abbott en Paxton vormen op zichzelf nog geen wettelijke basis voor vervolging. Dalia Garza, openbaar aanklager van het Texaans district Travis County, heeft aangegeven niets met de brief van de gouverneur te zullen doen. ‘Republikeinse leiders proberen liefdevolle en ondersteunende ouders als criminelen af te schilderen’, zei Garza, ‘daar gaan wij niet aan meedoen’.

Toch kan een dergelijke positie van de procureur-generaal, hoewel slechts adviserend, invloedrijk blijken, zegt Randy Erben, universitair docent van de Universiteit van Texas. ‘Overheidsinstellingen hoeven zo’n mening niet te volgen’, zei hij tegen een lokale nieuwszender, ‘maar we zagen in het verleden dat dit voor ambtenaren behoorlijk overtuigend kan zijn’.

Landelijke medische verenigingen, waaronder de American Academy of Pediatrics, hebben het gebruik van ‘gender affirming care’ voor kinderen altijd gesteund, schrijft The Washington Post. In de praktijk adviseren veel Amerikaanse artsen sowieso om pas in de puberteit te beginnen met het nemen van medicijnen of hormonen.

Verkiezingen procureur-generaal

Volgende maand kunnen Texanen stemmen op een nieuwe procureur-generaal en Paxton staat er minder goed voor in de peilingen dan hij had gehoopt. Paxton, een fervent aanhanger van oud-president Donald Trump, hoopt conservatieve kiezers achter zich te scharen als hij zich uitspreekt over transrechten.

De conservatieve gouverneur Greg Abbott is al langere tijd bezig met het wettelijk inperken van de mogelijkheden van transgender personen. In oktober ondertekende hij een wet die transgender meisjes op openbare scholen verbiedt om met vrouwelijke sportteams mee te spelen. In de straat South Dakota werd deze wet deze maand ook aangenomen. Nu gaat de Republikeinse gouverneur een stap verder.

Transseksualiteit is een onderwerp dat steeds vaker terugkomt in het Amerikaanse politieke discours. Texas is niet de enige staat waarin conservatieve bestuurders bezig zijn de rechten van transgender mensen in te perken. De staat Arkansas nam in april een wet aan die trans jongeren de toegang weigert tot sportkleedkamers.