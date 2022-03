Gouverneur Tsjernihiv meldt 53 burgerdoden op een dag • VK: ‘Russische opmars stokt op alle fronten’

• De VN-veiligheidsraad komt donderdag met spoed bijeen op initiatief van onder meer de VS en Frankrijk

• Een theater in Marioepol waar een onbekend aantal mensen dekking had gezocht, is geraakt door een Russisch bombardement

• De Navo wil ondanks verzoeken van president Zelenski geen no-flyzone boven Oekraïne instellen

• Het Rode Kruis opent een hulplijn voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn