Gouverneur Remkes grijpt in bij mogelijke (particuliere) gronddeal oud-gedeputeerde Vrehen

‘Hangende de onderzoeken naar de handelwijze van de heer Vrehen in bredere zin zullen in het kader van deze casus geen onomkeerbare besluiten worden genomen voor zover het de verkoop van gronden aan particulieren betreft’, schrijft Remkes aan het Limburgse parlement.

De zaak draait om de natuurcompensatie voor de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar in Born. De provincie had Vrehen ingehuurd als omgevingsmanager voor die fabrieksuitbreiding en de verbreding van de snelweg A2. In dat kader is in het stadje Nieuwstadt (3.200 inwoners), vlakbij de autofabriek en woonplaats van Vrehen, 10 hectare groen gepland. Daartoe zou landbouwgrond worden opgekocht en worden omgevormd tot een ‘groene entree’.

Maar onderdeel van het plan is ook om een deel van die landbouwgrond door te verkopen aan omwonenden ter uitbreiding van hun tuinen, meldt NRC. En één van die omwonenden heet Herman Vrehen, die als voorzitter van de Stichting Landschapspark Susteren in opdracht van de provincie het plan voor de beoogde natuurcompensatie heeft opgesteld.

Volgens NRC zou Vrehen, die van 2003 tot 2009 gedeputeerde van Economische Zaken en Financiën was, zich als adviseur van de provincie dus willen bevoordelen bij een grondtransactie. Hij zou ook al in 2008, toen hij nog CDA-gedeputeerde was, geprobeerd hebben om het stuk grond in handen te krijgen.

Naar aanleiding van die berichtgeving heeft waarnemend gouverneur Remkes direct ingegrepen. Er zullen ‘geen onomkeerbare stappen’ worden gezet inzake de verkoop van gronden aan particulieren, belooft hij aan Provinciale Staten.

Vrehen was ook directeur van natuurbeheerder IKL. In die hoedanigheid zou hij tonnen aan subsidies als opdrachten voor werkzaamheden hebben doorgesluisd naar eigen bv’s. Ook genoot hij als directeur van een kleine natuurstichting een riant salaris. Vanwege de IKL-affaire is het hele provinciebestuur van Limburg, inclusief gouverneur Theo Bovens, opgestapt. Afgelopen dinsdag kostte de affaire ook burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten de kop. Hij was voorzitter van de raad van toezicht van IKL.

Oud-minister Remkes zit sinds afgelopen maandag als waarnemer in het gouvernement aan de Maas. Hij moet de provincie niet alleen bestuurbaar houden, in afwachting van een nieuwe gouverneur en de komst van een nieuwe ploeg gedeputeerden. Ook moet hij alvast werk maken van een scherper integriteitsbeleid in Limburg.

‘Het gaat er niet slechts om dat integriteitsregels op papier staan, maar vooral ook om de daadwerkelijke naleving daarvan’, stelt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Ze noemt de Limburgse integriteitskwestie ‘schadelijk voor het aanzien van het openbaar bestuur en het vertrouwen van burgers in de overheid'.

Het Limburgse parlement heeft Onno Hoes, oud-burgemeester van Maastricht, aangesteld als verkenner voor de vorming van een nieuw provinciebestuur. Hij is vrijdag gestart met de eerste verkenningsgesprekken, die hij zal voeren met alle fracties, de directieraad van de provincie en de waarnemend gouverneur. De inzet is om uiterlijk op 18 juni weer een voltallig college van Gedeputeerde Staten in Limburg te hebben.