• Rusland heeft elite-eenheden uit Marioepol gehaald om ze aan te sluiten bij het offensief in de Donbas

• Satellietbeelden bevestigen een tweede massagraf bij Marioepol, waar minstens duizend lichamen zouden kunnen liggen

• Volgens de Britse militaire inlichtingendienst heeft Rusland in de afgelopen 24 uur geen grote vooruitgang geboekt in Oekraïne