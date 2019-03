Gouverneur Californië gaat de doodstraf opschorten: 737 executies uitgesteld

In een nieuw opschortingsbevel dat de Democratische Newsom woensdag zal ondertekenen, staat onder meer dat de executieruimte in de gevangenis San Quentin op slot gaat. Ook zullen executies door middel van een dodelijke injecties niet langer legaal zijn. Newsom gaat volgens voorstanders van de doodstraf voorbij aan de wil van de kiezers: inwoners van Californië hebben in 2012 en 2016 tegen wetsvoorstellen gestemd om de doodstraf af te schaffen.

Dertien jaar geleden werd in Californië voor het laatst iemand ter dood veroordeeld, nadat de rechter besloot dat de manier waarop in de staat executies werden uitgevoerd in strijd was met de grondwet.

Volgens de gouverneur is de doodstraf te duur en brengt die te veel lasten met zich mee. Daarnaast zijn er onevenredig veel minderheden en daders met een handicap die de doodstraf hebben gekregen. Gevangenen die in afwachting waren van hun executie zullen niet worden vrijgelaten. Officieel zijn zij nog steeds veroordeeld tot de doodstraf, maar ze zullen niet worden geëxecuteerd. De maatregel is actief zolang Newsom gouverneur is. De enige manier waarop de doodstraf volledig kan worden afgeschaft, is als de inwoners van Californië daar voor stemmen.

Newsom had dinsdagavond al gehint op een grote politieke aankondiging die hij de volgende dag gaat maken. ‘Ik geloof niet dat een beschaafde samenleving kan stellen dat het de leider van de wereld is zolang de regering doorgaat met de voorbedachte en discriminerende terechtstelling van haar burgers’, zal Newsom bij de bekendmaking verklaren.