Gouden tijden voor zonnepanelenbouwers in de VS, ‘dit is heel groot’

Thomas Ludwig, eigenaar van Brooklyn SolarWorks, onder zijn ‘solar canopy’ op een dakterras in New York. Beeld Jackie Molloy voor de Volkskrant

De torens van de stad New York behoren tot de hoogste van de wereld, maar als het aan Thomas Ludwig (46) ligt, worden die allemaal nog een fractie hoger. Op het dak van zijn kantoor laat hij zijn zonnepanelen zien, zo hoog dat er een bank, barbecue of zelfs een hangmat onder past. ‘Als het regent, kunnen we hier schuilen.’

Ludwig heeft de constructie zelf gebouwd met zijn bedrijf Brooklyn SolarWorks, dat hij sinds 2015 runt, met zeventig architecten, ingenieurs en ontwerpers. Alle panelen op zijn dak samen leveren genoeg energie op voor acht New Yorkse huishoudens.

Hij loopt naar de rand van het gebouw en wijst naar de overkant van de straat: nóg meer panelen. ‘Die komen ook van ons. Eindelijk gaat het de goede kant op.’ Ludwig hoopt dat de zonnepanelen zich als een virus verspreiden en straks alle miljoen gebouwen in de stad bedekken, zegt hij.

Met het klimaatnieuws uit Washington zou zijn droom zomaar bewaarheid kunnen worden.

Telefoon roodgloeiend

Na eerdere goedkeuring van de Senaat, heeft afgelopen vrijdag ook het Huis van Afgevaardigden zijn fiat gegeven aan de Inflation Reduction Act, de wet die 369 miljard dollar beschikbaar stelt voor het klimaat. ‘Deze wet zal onze planeet in leven houden’, zei Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Zestig miljard dollar zal, in de vorm van belastingvoordeel, vloeien naar bedrijven in schone energie. De helft daarvan is bestemd voor de ontwikkeling en fabricage van zonnepanelen, windturbines, batterijen en de winning van mineralen die daarvoor nodig zijn. Particulieren krijgen de komende tien jaar belasting terug als ze zonnepanelen, windturbines en warmtepompen plaatsen.

Sinds de wet erdoor is, staat de telefoon bij Brooklyn SolarWorks roodgloeiend, vertelt directeur Ludwig. Als het klimaat in het nieuws is dan ziet hij de belangstelling voor zonnepanelen altijd meteen toenemen. ‘Maar met dit nieuws, nu die klimaatinvestering er echt gaat komen...’

Ludwig, tot nu toe druk gesticulerend aan de grote tafel van zijn transparante vergaderzaal, valt even stil. Mijmerend kijkt hij door het raam naar buiten, naar al die met graffiti bespoten daken die hij het liefst morgen al onder handen zou nemen. ‘Dit is echt héél groot’, zegt hij, ‘zoiets is nog nooit eerder gebeurd’.

In de ‘solarcoaster’

Het historische akkoord heeft een lange, moeizame voorgeschiedenis. Al in 1988 sloeg Nasa-wetenschapper James Hansen groot alarm in het Amerikaanse Congres over de gevaren van klimaatverandering. ‘Het broeikaseffect is ontdekt en verandert nu ons klimaat’, zei hij. In de jaren daarna werd een aantal grote klimaatwetten voorgesteld, maar de ene strandde in de Senaat, de andere in het Huis van Afgevaardigden. Intussen werden de gevolgen van klimaatverandering met de vele hittegolven en overstromingen steeds zichtbaarder voor Amerikanen.

Ludwig, die al vijftien jaar in de zonne-energiesector werkt, volgt de politieke discussies op de voet. Hij weet als geen ander dat overheidsgeld onmisbaar is voor de overgang naar schone energie. New Yorkers die zonnepanelen installeren, krijgen al jaren belastingvoordelen, maar dat bedrag is door de jaren heen steeds kleiner geworden en er was zorg dat de regeling helemaal zou verdwijnen. De klimaatwet betekent dus goed nieuws voor de 645 zonne-energiebedrijven die actief zijn in de staat.

‘We zaten in een solarcoaster’, lacht Ludwig – een soort achtbaan voor mensen in de schone energiesector. Ze stapten in de achtbaan toen Joe Biden president werd en grote klimaatinvesteringen aankondigde. Verliepen de onderhandelingen de afgelopen maanden goed, dan gingen hun armen in de lucht. Maar steeds, als er net geen akkoord kwam, gingen de armen weer naar beneden.

New Yorkers halen iets meer dan 3 procent van hun energie uit zonlicht – dat is ook het gemiddelde voor de hele VS – terwijl New York bovengemiddeld veel zonnige dagen telt, 244 versus 205. Het probleem is deels de hoogte van de gebouwen. Het installeren van zonnepanelen op zoveel hoge torens is duur en geeft veel gedoe. De gebouwen zijn oud, elektriciteitssystemen zijn verroest en de wetgeving maakt van iedere aanpassing op het dak een helse opgave.

Nu er geld van de overheid vrijkomt kan Ludwig opgelucht uit zijn solarcoaster stappen, zegt hij.

Niet alleen voor de elite

Volgens onderzoeker Neha Patankar van Princeton University gaan ‘de honderden miljarden dollars een revolutie teweegbrengen’. Patankar werkt op het Zero Lab, een collectief van wetenschappers dat zich bezighoudt met schone energie.

‘De kosten van schone energie zullen drastisch omlaaggaan voor consumenten’, zegt ze. De Verenigde Staten zullen een facelift krijgen: er zullen op veel plekken nieuwe windparken en zonneparken worden aangelegd. In 2020 werd er in de VS 10 gigawatt aan zonne-energie opgewekt, en de verwachting is dat dat de komende vijf jaar zal oplopen tot 50 gigawatt per jaar. Volgens het Witte Huis telden de VS twee jaar terug 240 miljoen zonnepanelen. In 2030 zouden dat er met behulp van de klimaatinvestering 960 miljoen kunnen zijn.

Wat deze wet extra bijzonder maakt, zeggen zowel Patankar als panelenbouwer Ludwig, is dat schone energie binnenkort niet alleen meer iets is voor de elite. Bedrijven die zonnepanelen installeren in wijken waar armoede heerst, krijgen extra belastingvoordelen. ‘Mensen die in geen duizend jaar hadden gedacht dat ze hun energie uit zonlicht konden opwekken, gaan dat binnenkort wel doen’, zegt Ludwig.

Het was hoog tijd dat de Amerikanen, die lange tijd de grootste klimaatvervuilers van de wereld waren, drastische maatregelen zouden nemen tegen de opwarming van de aarde zeggen klimaatexperts in koor. Bovendien geeft dat ‘Amerikaanse diplomaten meer geloofwaardigheid als ze andere landen, zoals China en India, vragen hetzelfde te doen’, schreef The New York Times afgelopen vrijdag.