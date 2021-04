‘Gouden parade’ door Cairo: 22 mummies verhuizen van museum

De faraos in de straten van Cairo. Beeld AFP

De mummies werden vervoerd in uitbundig gedecoreerde vrachtwagens met goudkleurige antieke motieven. Ze werden geëscorteerd door filmsterren, zangers, dansers, hoogwaardigheidsbekleders, bereden politie en zelfs door koren die in antieke talen zongen. Niets was aan het toeval overgelaten: de kwetsbare mummies waren ingepakt in kisten met stikstof en omwikkeld met schokabsorberend materiaal. De straten waren opnieuw geplaveid en de vrachtwagens die de stoffelijke resten vervoerden voorzien van speciale schokdempers.

Langs de route stond een grote menigte en de gebeurtenis werd live gestreamd worden door het ministerie van Toerisme en Oudheden. De ‘gouden parade’ moet een stimulans geven aan het toerisme dat zwaar is getroffen door de politieke onrust van de afgelopen jaren en de daaropvolgende coronapandemie. Maar de tocht van de mummies was evenzeer een propagandashow voor het autoritaire regime van generaal Sisi.

De stoet van 18 koningen en 4 koninginnen vertrekt vanaf het Egyptisch Museum aan het Tahrirplein. Beeld AP

‘Deze parade zal alle Egyptenaren trots op hun land maken’, zei de archeoloog en ex-minister van Oudheden Zahi Hawass in National Geographic. ‘In een tijd van covid willen ze gelukkig zijn, zich trots voelen op hun voorouders’, aldus Hawass.

‘Er zit een heel duidelijke politieke kant aan’, zegt Daniel Soliman, conservator collectie Egypte van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Bij het nieuwe museum stond president Sisi te wachten. Zoals veel autoritaire leiders grijpt Sisi terug op een glorieus verleden om de nationale trots in het heden aan te wakkeren. ‘Het nieuwe museum voor Egyptische beschaving is niet alleen bedoeld voor toeristen, maar ook voor de Egyptenaren zelf. Het ligt midden in Cairo’, zegt Soliman.

De mummies werden bijgezet in de Koninklijke Hal van Mummies in het nieuwe museum van de Egyptische Beschaving. Volgens de Egyptische minister van Oudheden, Khaled el-Anani, worden de mummies niet meer als curiosum geëxposeerd, zoals in het verleden wel gebeurde, maar krijgen zij een laatste rustplaats die van respect getuigt. ‘Je daalt af alsof je de onderwereld in gaat. De muren zijn zwart, de belichting is gedimd. Elke kamer is als een grafkamer, waar de mummies in hun kist liggen, omgeven door de spullen uit hun graf’, zei El-Anani in National Geographic. ‘Wat ik uit de plannen kan opmaken: Er is meer ruimte, de gemummificeerde lichamen komen beter tot hun recht, het verhaal kan beter verteld worden’, zegt ook conservator Soliman van het Rijksmuseum van Oudheden.

Beeld REUTERS

Ramses II

De meeste mummies uit de ‘gouden parade’ komen uit het Nieuwe Koninkrijk (van 1539 tot 1075 voor Christus, een bloeiperiode van de Egyptische beschaving. Een van de bekendste is farao Ramses II, die ook wel Ramses de Grote wordt genoemd. Een andere mummie is van de vrouwelijke farao Hatsjepsoet, die bekend stond als een krachtige leider.

Het was niet de eerste keer dat de mummies werden vervoerd. Kort nadat ze waren bijgezet in praalgraven in de Vallei der Koningen werden ze overgebracht naar geheime graven, om ze te beschermen tegen grafrovers. Deze graven werden pas aan het einde van de 19de eeuw ontdekt door archeologen. De stoffelijke resten werden vervolgens per stoomboot over de Nijl naar musea in Cairo gebracht. Omdat mummies niet voorkwamen op de lijst van goederen die in de stad mochten worden ingevoerd, werden ze maar ingeklaard als ‘gezouten vis’. In 1976 werd Ramses II zelfs naar Parijs gevlogen waar zijn lichaam werd behandeld om hem beter te kunnen conserveren.

‘Het liefst wil je natuurlijk dat gemummificeerde lichamen of oude voorwerpen helemaal niet vervoerd worden. Maar het is heel deskundig gedaan’, zegt conservator Daniel Soliman. ‘Egypte heeft zijn gemummificeerde lichamen altijd met veel respect behandeld. Juist vanuit het Westen is er vaak een griezelelement bijgekomen. Nu wordt overal weer het verhaal verteld over de zogenoemde vloek van de mummie’, zegt aldus Soliman.

Volgens dit verhaal zou het gesleep met mummies ongeluk brengen. ‘De dood komt met snelle vleugels voor wie de rust van de koning verstoort’, zou er volgens verzonnen verhalen hebben gestaan op het graf van farao Toetanchamon, dat in 1922 werd ontdekt.

Vloek

Vorige week kwamen 18 mensen om het leven bij een treinongeluk Egypte en blokkeerde de Evergiven het Suezkanaal. ‘De vloek van de mummies’, zo werd onder meer op sociale media beweerd, verwijzend naar de ‘gouden parade’ van vandaag. ‘Onzin’, zegt Soliman. ‘Er is geen vloek’, zei de Egyptische archeoloog Zahi Hawass in National Geographic. ‘Er zijn alleen een heleboel bijgelovige mensen.’

De ‘gouden parade’ werd gestreamd door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden.