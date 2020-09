Gouden Koets na restauratie tijdelijk in museum om ‘reacties te peilen’

De Gouden Koets komt na de restauratie tijdelijk in het Amsterdam Museum te staan. Beeld ANP

Of de koets daarna weer in gebruik wordt genomen op Prinsjesdag, blijft vooralsnog onzeker. Rond het rijtuig is de afgelopen jaren een discussie ontstaan, naar aanleiding van het linker zijpaneel ‘Hulde der koloniën’ waarop halfnaakte zwarte mannen en vrouwen in onderdanige houdingen zijn afgebeeld. In 2016 werd de koets in restauratie genomen en verdween ze uit beeld.

Sindsdien is op Prinsjesdag de Glazen Koets in gebruik, die in de jaren daarvoor was gerestaureerd. Dat rijtuig werd indertijd na de opknapbeurt eerst tentoongesteld in Automuseum Louwman in Den Haag.

Het paneel ‘Hulde der Koloniën’, waardoor discussie is ontstaan over de vraag of de koninklijke familie zich wel in de Gouden Koets moet laten rondrijden. Beeld Van Den Bergh Freek

Met de expositie wil het Amsterdam Museum naar eigen zeggen de publieksreacties op de gerestaureerde koets peilen. ‘De Gouden Koets wordt vanuit diverse perspectieven gepresenteerd, om zo de verschillende facetten in context te duiden’, meldt het museum, dat een rol wil spelen in het maatschappelijke debat. ‘Daarnaast is er ruimte voor de uiteenlopende visies op de toekomst van het rijtuig.’

Cultureel erfgoed

Tijdens een persgesprek voor de zomervakantie zei koning Willem-Alexander dat de Gouden Koets wordt gerestaureerd ‘zoals hij was’. Hij zei de discussie te volgen, maar er niet aan deel te nemen. ‘De Gouden Koets is cultureel erfgoed van Nederland. We gaan niet de geschiedenis herschrijven bij de restauratie. Zodra hij in volle glorie is hersteld, bepalen we verder wat er gebeurt.’ Dat blijkt nu dus eerst de tijdelijke bruikleen aan het Amsterdam Museum te zijn.

De Gouden Koets was een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging in 1898. De Glazen Koets is ouder: die werd in 1821 besteld door koning Willem I en in 1826 afgeleverd.