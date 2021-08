Gouden Kalf gaat genderneutraal: ‘Het oude onderscheid tussen man en vrouw is niet meer nodig’

Beeld ANP

‘Al decennia wordt geen onderscheid gemaakt in andere categorieën: regie, scenario, camera, noem ze maar op’, verklaart NFF-directeur Silvia van der Heiden de keuze. ‘Hoogste tijd dat dit ook voor acteurs gaat gelden.’ Het festival beweegt mee met een maatschappelijke tendens. ‘We willen prestaties niet op basis van man of vrouw beoordelen, maar op vakmanschap. Dit sluit aan bij het feit dat mensen niet altijd als man of vrouw aangesproken willen worden, maar als wie ze zijn.’

Ook bij de prijzen voor acteerprestaties in de categorie dramaserie (voorheen: televisiedrama) gaat het onderscheid tussen man en vrouw de deur uit. Bovendien wordt hier de beste bijrol voor het eerst met een Kalf beloond. Eveneens nieuw dit jaar is het Gouden Kalf voor de beste hoofdrolspeler in een korte film.

De vernieuwingskuur bij ’s lands belangrijkste filmprijzen hing al in de lucht. Onder de honderden stemgerechtigden is in november de stemming gepeild over de nieuwe acteer-Kalveren, enkele maanden nadat het filmfestival van Berlijn bekend had gemaakt de Zilveren Beren voor beste acteurs en actrices vanaf 2021 in te ruilen voor genderneutrale acteerprijzen.

Voorhoede

Wie de nieuwe Gouden Kalveren beziet naast bijvoorbeeld de Grammy Awards, de grote Amerikaanse muziekprijzen waar men al in 2012 voor genderneutraliteit koos, zal zich mogelijk afvragen: nu pas? Van der Heiden: ‘Je kan ook vragen: nu al? Van alle filmfestivals met een Academysysteem, waarbij professionals de prijswinnaars kiezen, zetten we als eerste deze stap. Ook onder onze Academyleden zijn er critici die zeggen: misschien is het nog wat te vroeg. Anderen zeiden: we moeten het gewoon doen.’ Het NFF loopt in die zin in de voorhoede. Van de Oscars tot het filmfestival van Cannes: ze bekronen acteurs en actrices voorlopig nog apart.

In november uitte onder anderen filmmaker Martin Koolhoven kritiek op een mogelijk genderneutraal acteerKalf: juist de Kalvercategorie die bij het grote publiek het meest tot de verbeelding spreekt, dreigt volgens dit plan te worden gehalveerd. Van der Heiden begrijpt die reactie, zegt ze. Al is de vrees voor halvering ongegrond. ‘Acteerprestaties springen inderdaad het meest in het oog. En zeker bij de dramaseries zijn de kijkcijfers enorm. Daarom bekronen we bij tv-drama vanaf dit jaar óók de bijrollen.’ Het aantal nominaties per categorie wordt verhoogd van drie naar vijf – een voorstel van de belangenvereniging voor acteurs, ACT. Ook het voorstel voor een nieuw Kalf voor acteerprestaties in korte films komt uit die koker. Juist korte films zijn een kweekvijver voor jong acteertalent, dat voorheen nooit individueel in de schijnwerpers belandde.

Oud onderscheid

In de geschiedenis van het Nederlands Film Festival is het genderneutrale acteer-Kalf strikt genomen niet nieuw. Met de aanstaande uitreiking keert het NFF in zekere zin terug naar de jaren negentig. Sinds 1994 dongen acteurs én actrices mee in de destijds nieuw uit de grond gestampte categorie ‘beste acteerprestatie in televisiedrama’. Nadat in de daaropvolgende jaren vier mannelijke acteurs op rij waren bekroond (Jack Wouterse, Huub Stapel, Eric van der Donk en Gillis Biesheuvel) volgde vanaf 1998 een onderscheid in een mannelijke en vrouwelijke categorie.

Maar het oude onderscheid is niet meer nodig, zegt Van der Heiden. ‘Dit is een voorbeeld van bijna dertig jaar geleden. Als je ziet welke maatschappelijke discussies we nu voeren, geloof ik niet in een uitkomst als die van toen. De prijs zal even onder een vergrootglas liggen, er zal wat worden geturfd, maar ik verwacht dat we snel wennen. Ik ga ervan uit dat de filmprofessionals die de winnaars selecteren professionele keuzes maken, op basis van geleverde prestaties.’

De laatste winnaars in de aparte mannencategorie waren vorig jaar Shahine El-Hamus (hoofdrol De belofte van Pisa) en Bilal Wahib (bijrol Paradise Drifters). Bij de vrouwen werden Beppie Melissen en Noortje Herlaar (hoofd- en bijrol Kapsalon Romy) bekroond.

De nominaties voor de Gouden Kalveren worden op 27 september bekendgemaakt, tijdens het Nederlands Film Festival. De uitreiking volgt op het slotgala, op 1 oktober.