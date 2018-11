Gouda grote winnaar van nieuwe NS-dienstregeling, Dordrecht boet in

De Intercity Direct voor vertrek vanuit Amsterdam naar Breda, met tussenstop in Rotterdam. Beeld ANP

De NS presenteert vrijdag het nieuwe rooster voor 2019. Voor 98 procent van de reizigers verandert er volgens de NS nauwelijks of niets. Toch bevat de dienstregeling talloze wijzigingen. Vooral in de Randstad verandert het nodige.

De IC Direct tussen Amsterdam en Rotterdam gaat vijf keer per uur over het hsl-spoor rijden in plaats van vier. Bestaande intercity’s tussen Amsterdam en Rotterdam worden verlengd. Een andere opvallende verandering is dat de Thalys vanuit Amsterdam vanaf april niet langer stopt in Lille, maar tweemaal daags gaat rijden naar Disneyland Parijs.

Winnaar en verliezer

Gouda lijkt de grote winnaar van de nieuwe dienstregeling. Intercity’s van en naar Utrecht gaan beter verdeeld over het uur rijden. De verliezer is Dordrecht: de intercity van en naar Breda zal enkel nog in de spits rijden, eenmaal per uur in beide richtingen.

Zoals al eerder werd aangekondigd gaan vanaf 9 december de eerste nieuwe sprinters rijden. De 118 nieuwe sprinters zijn onder meer uitgerust met toiletten, wifi en stopcontacten en gaan gefaseerd het spoor op. De eerste rit vertrekt om 07.25 uur in Haarlem en gaat naar Leiden.

Op dezelfde dag wordt een nieuw station in gebruik genomen: Lansingerland-Zoetermeer. Naar verwachting zullen op een gemiddelde werkdag 2.000 tot 2.500 mensen van het station gebruikmaken.