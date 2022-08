Gorbatsjov verdeelt de harten van de Moskovieten. ‘Die perestrojka heeft niemand iets goeds gebracht’

Een vrouw legt woensdag in Moskou bloemen bij het graf van Raisa Gorbatsjova, de vrouw van de dinsdag overleden Sovjetleider Michaïl Gorbatsjov. Hij zal naast haar worden begraven. Beeld Maxim Shipenkov / ANP / EPA

Met stoïcijnse blik staren de communistische grootheden van weleer bewegingloos in de verte, of, zoals een neusloze Stalin, naar de grond. De standbeelden in het Moskouse park Muzeon zijn de stille getuigen van de beeldenstorm waarmee in 1991 de teloorgang van de Sovjet-Unie gepaard ging. Michaïl Gorbatsjov is de man die veel Russen dat nog altijd kwalijk nemen.

‘Hij was de eerste president van ons land, de man door wie mijn land, de Sovjet-Unie, ophield te bestaan en uiteenviel in kleine vorstendommen’, zegt de 46-jarige Sergej, die met zijn vrouw tussen de marmeren kolossen slentert. Gorbatsjov was volgens hem ‘geen patriot’. ‘Hij kreeg de kans iets te veranderen in zijn land, maar hij koos ervoor het te verwoesten.’

Sergej, de zoon van een officier, vertolkt de gevoelens van veel Russen. Volgens opiniepeilingen uit de afgelopen decennia is Gorbatsjov al jaren een van de minst populaire Russische leiders. In 1996, toen hij deelnam aan de Russische presidentsverkiezingen, behaalde hij slechts 1 procent van de stemmen.

‘Die perestrojka heeft in principe niemand iets goeds gebracht’, zegt Sergej over Gorbatsjovs hervormingen. ‘De een werd rijk, de ander arm. Een derde werd gewoon vermoord in het geweld van de jaren negentig. Ik was toen zelf ook slachtoffer van een gewapende beroving, het was gevaarlijk om de straat op te gaan. Nu is het gelukkig rustig op dat punt.’

In Rusland is over het algemeen gereserveerd gereageerd op het overlijden van de 91-jarige Gorbatsjov, hoewel op de sites van enkele staatsmedia kritiek was te lezen op zijn rol als laatste Sovjetleider. President Poetin heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden, zijn woordvoerder Dmitri Peskov benadrukte de ‘historische rol’ van Gorbatsjov, die in de samenleving wel ‘discussies’ heeft opgeroepen.

Uitgesproken fel waren alleen vertegenwoordigers van de Communistische Partij, die ook eerder steeds hebben gezegd dat de ‘verrader’ Gorbatsjov moest worden gestraft voor zijn – in hun ogen – destructieve rol.

Marionet

In het Moskouse Muzeonpark is lang niet iedereen bereid te praten over Gorbatsjov, zelfs al lijkt het onderwerp betrekkelijk ‘veilig’ in de huidige context. Een oudere vrouw die haar naam niet wil noemen noemt de overleden oud-president ‘een marionet’, maar van wie of wat wil ze niet zeggen.

Studentes Dasja en Natasja, beiden 21, staan in het Muzeon park bij de imposante beeltenis van Feliks Dzerzjinski, de grondlegger van de geheime dienst van de Sovjet-Unie. Het neerhalen van dit beeld was een van de symbolen van de mislukte staatsgreep tegen Gorbatsjov in 1991. Maar de jonge vrouwen zeggen niets te weten van de beelden die hen omringen. Gorbatsjov was iemand van voor hun tijd, en van zijn historische rol, of van de mislukte couppoging tegen hem, weten ze niets. ‘Waarschijnlijk zou er niets zijn veranderd als hij er niet was geweest’, denkt Dasja.

Anna, die op de middelbare school zit, is vijf jaar jonger, maar beduidend beter op de hoogte. Gorbatsjovs perestrojka is nog niet behandeld op school, maar ze zegt bij voorbaat niet alles voor zoete koek te slikken. ‘Ik vertrouw het schoolprogramma sowieso niet’, zegt ze. ‘Je moet alles checken. Ook over Gorbatsjov. Want de oudere generatie zegt wel dat hij de Sovjet-Unie heeft verwoest, maar dat is niet zo. Want als er in plaats van Gorbatsjov iemand anders had gezeten, was de Sovjet-Unie toch wel uit elkaar gevallen.‘

Dat beaamt ook Michaïl, die als tiener de teloorgang van de Sovjet-Unie en het communistische systeem meemaakte, maar daar toen weinig van meekreeg. ‘In de context van wat er toen gebeurde heeft Gorbatsjov alles volgens mij min of meer juist gedaan. De Sovjet-Unie is niet door hem uit elkaar gevallen, maar door de opgehoopte interne tegenstellingen; dat totalitaire systeem kon gewoon niet langer meer voortbestaan.’ Zelfs als hij had gewild, had Gorbatsjov niets kunnen doen om dat te voorkomen, aldus Michaïl.

De Moskovieten krijgen zaterdag de gelegenheid Gorbatsjov de laatste eer te bewijzen. De laatste Sovjetleider zal dan worden opgebaard in de imposante kolonnezaal van het Huis der Vakbonden, pal naast de Staatsdoema, het Russische Lagerhuis. Vrijwel alle voorgaande Sovjetleiders zijn van hieruit naar hun laatste rustplaats gebracht, onder wie Vladimir Lenin, Jozef Stalin en Leonid Brezjnev.

Voor Gorbatsjov wordt die laatste rustplaats de begraafplaats van het Novodevitsji-klooster, waar sinds 1999 zijn vrouw Raisa ligt begraven. Ook zij was indertijd verre van populair; niettemin kwamen duizenden Russen haar de laatste eer bewijzen.

In het gebouw van de Gorbatsjov-Stichting in Moskou zijn bloemen neergezet ter ere van de overleden oprichter. Beeld Alexander Zemlianichenko / AP

Mensenrechten

Gorbatsjov viel het leven zonder Raisa moeilijk. ‘Hij hield meer van zijn vrouw dan van zijn werk’, zei collega-Nobelprijswinnaar voor de Vrede Dmitri Moeratov in een videoboodschap naar aanleiding van Gorbatsjovs overlijden. ‘En mensenrechten waren voor hem belangrijker dan de rechten van de staat’.

Moeratov en Gorbatsjov waren meer dan dertig jaar nauw bevriend. Gorbatsjov was medeoprichter van de krant Novaja Gazeta, waarvan Moeratov hoofdredacteur is. Gorbatsjov kocht met geld van zijn Nobelprijs de eerste twintig computers voor de redactie, vertelt Moeratov, die Gorbatsjov ‘een groot humanist’ noemt. ‘Hij liet politieke gevangenen vrij, hij maakte een eind aan de oorlog in Afghanistan, hij stopte de kernwapenwedloop.’

‘Gorbatsjov verachtte oorlog’, aldus Moeratov. ‘Hij verachtte Realpolitik. Hij was ervan overtuigd dat de praktijk om wereldproblemen met geweld op te lossen voorgoed tot het verleden moest behoren’. Gorbatsjov heeft de wereld ‘dertig jaar vrede’ geschonken. ‘Maar dat is voorbij. En meer van dat soort geschenken komen er niet.’