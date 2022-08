Gorbatsjov en Reagan, een onwaarschijnlijke bromance

De Amerikaanse president Ronald Reagan en Sovjetleider Michaïl Gorbatsjov in 1985 bij het haardvuur op een woonboot in Genève, waar het ijs gebroken wordt. Beeld Universal Images Group via Getty

Als de wereld op springen staat, is het belangrijk wie de leiders zijn. In de jaren tachtig stonden Oost en West tot aan de tanden gewapend tegenover elkaar. Maar Sovjetleider Michaïl Gorbatsjov en de Amerikaanse president Ronald Reagan wisten decennia van wantrouwen te doorbreken en de Koude Oorlog te beëindigen.

Reagan was hoopvol na zijn eerste ontmoeting met Gorbatsjov in 1985. De nieuwe Sovjetleider was heel anders dan zijn voorgangers, zei Reagan. Hij heeft ‘warmte in zijn gezicht en zijn manier van doen, niet de aan haat grenzende kilte die ik had gezien bij de meeste Sovjetleiders die ik had ontmoet’.

Legendarisch is de ontmoeting tussen Reagan en Gorbatsjov in oktober 1986 in Reykjavik. Twee dagen lang spraken ze met elkaar, in een houten huis aan de rand van de Atlantische Oceaan. Terwijl de regen tegen de ruiten sloeg, praatten de leiders over het einde van de wapenwedloop. Op zondagmiddag flapte Reagan eruit: ‘Wat mij betreft ontmantelen we alle kernwapens.’ Zonder aarzeling zei Gorbatsjov: ‘Dat kunnen we doen.’

Een kalm moment tijdens de verhitte besprekingen in IJsland in 1986, die Gorbatsjov in zijn memoires een keerpunt noemde. Beeld Scott Stewart / AP

De ban-de-bombeweging had altijd te idealistisch geleken voor iedereen met kennis van zaken, schreef Ken Adelman, prominent lid van de Amerikaanse delegatie in Reykjavik. Het was een beweging van ‘goedbedoelende dromers, folkzangers, naïeve celebrity’s, gekkies en een enkele dwaze Nobelprijswinnaar die de harde feiten van de echte wereld niet konden of wilden snappen’, aldus Adelman in zijn boek Reagan at Reykjavik: 48 Hours That Ended The Cold War. Maar plotseling zaten de hoogste leiders van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie te keuvelen over de afschaffing van alle kernwapens, terwijl hun gealarmeerde adviseurs bezorgd waren dat ze in hun enthousiasme meer weggaven dan verantwoord was.

Ze werden het eens over het ontmantelen van alle middellangeafstandsraketten en een reductie met de helft van de strategische raketten. Maar op het laatste moment ging de deal niet door, omdat Gorbatsjov bleef eisen dat Reagan zou afzien van zijn plannen voor een ruimteschild, het Strategic Defense Initiative. Reagan vertrok woedend uit IJsland. Volgens Gorbatsjov was de ontmoeting allerminst mislukt. ‘Het is een doorbraak, die ons voor de eerste keer voorbij de horizon liet kijken’, zei hij een dag later op een persconferentie.

In zijn memoires noemde hij Reykjavik een keerpunt ‘omdat de twee leiders voor de eerste keer over de belangrijkste onderwerpen spraken, in een lange conversatie’. Zonder Reykjavik had de Koude Oorlog heel anders kunnen aflopen, aldus Gorbatsjov.

De ontmoeting leverde geen concrete resultaten op, maar het vertrouwen tussen Reagan en Gorbatsjov was gevestigd. Amper een jaar later, in december 1987, tekenden zij in Washington een akkoord over de ontmanteling van alle middellangeafstandsraketten in Europa. Niet lang daarna werden de SS-20’s en Pershing II-raketten vernietigd die in Europa zo veel onrust hadden gezaaid.

De gepensioneerde ­wereldleiders Reagan en Gorbatsjov met hun echtgenotes Nancy (links) en Raisa op de ranch van de Reagans in Californië, 1992. De Gorbatsjovs brachten een bezoek van twee weken aan de Verenigde Staten. Beeld Gus Ruelas / BrunoPress/Polaris Images

De Koude Oorlog werd niet alleen beëindigd door technologische en economische factoren, maar ook door het vertrouwen tussen Reagan en Gorbatsjov. ‘Hij en ik hadden de communicatieve vaardigheden die ons hielpen normaal te doen’, zei Gorbatsjov bij de dood van Reagan in 2004. Op een beslissend moment bleken zij in staat over hun eigen schaduw heen te springen.