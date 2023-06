Gooise zakenman verdiende dik geld aan de rijken én de luizige belastingbetaler

Frits Kroymans in 2009 in een van de Ferrari’s in de showroom van zijn bedrijf in Hilversum. Beeld Guido Benschop / De Beeldunie

Frits Kroymans (1940) is een begrip in het Gooi, de heuvelrug tussen Amsterdam en Utrecht waar het geld van generatie op generatie wordt opgestapeld. Vijftig jaar geleden, toen het land nog egalitair dacht te zijn en gewoon doen al gek genoeg was, zag Kroymans dat er hier wel degelijk een markt was voor luxe en pronkzucht. In 1972 importeerde hij de eerste Ferrari naar Nederland en begon in Hilversum, op de plek van de oude garage van zijn opa, als dealer van de Italiaanse praalwagen.

Dankzij die juiste inschatting schopte hij het tot de Quote 500 van rijkste mensen in Nederland, als eigenaar van verschillende bedrijven met bij elkaar drieduizend werknemers en een omzet van 2 miljard euro.

Over de auteur

Michael Persson is economieverslaggever en commentator van de Volkskrant, met een focus op de oorlog in Oekraïne. Als Amerika-correspondent won hij journalistiekprijs De Tegel.

Door een verkeerde inschatting kukelde hij daar in 2009 weer uit. De meeste van zijn bedrijven gingen failliet, met achterlating van een schuld van bijna een miljard euro. Tweeduizend werknemers verloren hun baan, Kroymans verloor zijn privévliegtuig en collectie van 21 oude Ferrari’s.

Succesverhaal, deel II

Maar toen begon deel twee van zijn succesverhaal, het deel waarin hij zijn schuldeisers en de belastingdienst het nakijken gaf, dankzij zijn Gooise vrienden zijn Ferrari-showroom weer terugkreeg en in 2020, toen de coronapaniek toesloeg, een geweldige klapper maakte met de verkoop van veel te dure beschermende kledij aan de overheid. Zo keerde hij terug in het linkerrijtje van de Quote 200, met een veertig jaar jongere vriendin en villa’s aan de Vecht en op Mallorca.

Het is de evolutie van Frits Kroymans in het kort: van iemand die inzag dat hij geld kon verdienen aan de rijken van Nederland, naar iemand die zag dat er misschien wel veel meer geld te halen was bij de luizige belastingbetalers van Nederland.

Want maandag concludeerden accountants van Deloitte dat Kroymans’ bedrijf Lasaulec met de verkoop van beschermende pakken naar schatting 35 miljoen euro heeft verdiend, op een omzet van 149 miljoen. Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg sprak van een ‘onwenselijk hoge’ winstmarge.

Rode paradepaardjes

‘We hebben er flink aan verdiend’, erkende Tjeerd Meijer, bestuurder van Kroymans Holding, eerder dit jaar al tegen Het Financieele Dagblad, dat de deal destijds onthulde. ‘Dat kunnen en hoeven we niet te ontkennen. Er is niks mis met de transactie.’

Natuurlijk, Kroymans is geen Sywert. Hij heeft nooit gezegd dat hij ‘om niet’ werkte. Er is ook niets mis met woekerwinsten, juridisch gezien. Maar zijn er andere soorten ‘mis’? Helder: ‘Het is de vraag of dergelijke marges in crisistijd ethisch verantwoord zijn.’

De showroom staat er nog steeds, aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum. Hier begon opa Kroymans met zijn garage, en hier verkocht vader Kroymans bescheiden wagens van de merken Austin en Morris. Frits Kroymans nam de zaak in 1970 over en ging er dus luxemerken verkopen, naast Ferrari ook Aston Martin en Jaguar. Nog steeds is de showroom gevuld met de rode paradepaardjes. Een gevel van glas en zilverkleurig metaal. Glanzende letters: ‘Ferrari. Kroymans.’

Want hoewel de zaak van Kroymans failliet ging tijdens de kredietcrisis, ging de zakenman Kroymans niet failliet. Nu is de zaak weer van hem. Zijn zoon zit in de directie.

Overmoed en pech

Het ging mis door overmoed en pech. Rond 2003 dacht Kroymans dat de mensen in het Gooi een volgende stap zouden zetten in benzineslurpers. Hij gokte dat ze allemaal aan ‘hufterige’ merken als de Hummer en Corvette zouden gaan, en kocht die groot in. Maar dat viel tegen, zeker toen er een CO2-heffing werd ingevoerd. Het Gooi bleek minder Amerikaans dan hij had gedacht. Toen vervolgens de kredietcrisis zich aandiende en Kroymans’ auto-imperium op schulden geschoeid bleek te zijn, stortte de boel in. Kroymans Corporation ging failliet.

‘Veel durf. Laat remmen. Groot enthousiasme’, typeert oud-verkoper Marcel Norbart zijn baas in die tijd, in een profiel in Het FD. Kroymans had een schuld van bijna een miljard euro, waarvan 55 miljoen bij de Belastingdienst. Die zagen daar weinig van terug.

De curator wist 80 miljoen uit de failliete boedel te halen, een bedrag dat mede zo schamel was omdat Kroymans enkele goedlopende bedrijven net op tijd had overgeheveld naar het investeringsvehikel Citadel, waar de curator niet bij kon. Een van die bedrijven was Lasaulec, een technische groothandel in Heerenveen, die al decennia beschermende kleding verkocht, onder meer aan het ministerie van Defensie.

Het is juist dit Lasaulec dat in 2020 zo’n enorme winst wist te maken op de levering van beschermende pakken aan ziekenhuispersoneel. De winst is zeven keer zo hoog als in een normaal jaar, blijkt uit de jaarrekening. In 2018 verklaarde Kroymans in het autoblaadje Carros Magazine nog dat hij ‘gelouterd en gedematerialiseerd’ uit de kredietcrisis was gekomen. In 2021 schatte Quote zijn vermogen op 250 miljoen euro.