Gooiers molotovcocktail bij Groningse journalist ‘zijn opgejut, compleet gehersenspoeld, het slachtoffer van kwade tongen’

Als één ding maandag in de Groningse rechtbank duidelijk werd, dan is het hoe fnuikend de fabeltjesfuik kan zijn. Getekend door seksueel misbruik in zijn eigen jeugd en digitaal opgejut door verspreiders van complottheorieën, raakte Tjeerd P. (32) erin beland.

Het Openbaar Ministerie eiste maandag vijf jaar cel en tbs onder voorwaarden tegen hem en Jaimy W. (33), omdat ze een molotovcocktail naar binnen gooiden bij journalist Willem Groeneveld van het Groningse stadsblog Sikkom. Was er sprake van een ‘aanslag op de persvrijheid’, zoals justitie claimt? Of van een onnozele maar tamelijk ongevaarlijke actie van iemand bij wie het leven zelden meezat, een ‘dronken meeloper’?

Over de gebeurtenissen die plaatsvonden in de nacht van 19 augustus viel amper te twisten. De twee waren vol in beeld bij de beveiligingscamera toen ze rond 02.45 uur drie zelf gefabriceerde molotovcocktails aanstaken, waarvan P. er één door het glas in de voordeur van de woning van Groeneveld en zijn vriendin naar binnen gooide. Gedeelde berichtjes met daarin het huisadres van Groeneveld en wat hem aangedaan moest worden, vertelden de rest van het verhaal.

‘Gast is koekoek’

Dat begon bij een twist tussen Groeneveld en Joost K., de complottheorieverspreider die vorige week werd veroordeeld tot vijftien maanden cel wegens opruiing. Groeneveld nam diens waanzinverhalen over satanistische pedofielennetwerken op Sikkom openlijk op de korrel: ‘Die gast is redelijk koekoek.’

K. verklaarde vervolgens in een video dat Groeneveld een ‘misdadige journalist’ was, ‘nog erger dan de NSB tijdens de Tweede Wereldoorlog’.

Tjeerd P. (32) deelde het filmpje. Juist in coronatijd had hij gelijkgestemden gevonden met wie hij het wantrouwen jegens autoriteiten deelde, stammend uit een getroebleerde jeugd. Hij ging naar demonstraties en werd in een digitale bubbel gezogen.

‘Ik voelde voor het eerst de liefde die ik nooit gekregen heb’, verklaarde hij. Dat Groeneveld K. belachelijk maakte, raakte hem - zelf slachtoffer van seksueel misbruik. ‘In mijn optiek kwamen we voor goede dingen op, maar werden we constant belachelijk gemaakt.’

De 33-jarige medeverdachte Jaimy W. stelde Groeneveld niet eens te kennen. Naar de coronademonstraties kwam hij naar eigen zeggen alleen voor de gezelligheid. Psychologen typeerden zijn leven als ‘leeg, instabiel en doelloos’. Zijn twee kinderen mocht hij niet zien.

P. vond in hem een drinkebroer en een handlanger. Over Groeneveld: ‘Zulke mensen verdienen het om in angst te gaan leven. Ik ben al iets van plan.’

Plan B

De spuitbus die hij bij de Action kocht om het huis van de journalist mee te bekladden, begaf het . Plan B: brandbommen, bierflesjes gevuld met spiritus en een lont van wc papier.

Dat die lont uit de fles gleed, zei de officier van justitie, was ‘puur geluk’ en voorkwam grotere schade dan de brandplek in de hal. Maar de actie had de dood tot gevolg kunnen hebben.

De daad moet volgens het OM in een bredere context worden gezien van geweld tegen journalisten. ‘Groeneveld moest het ontgelden, omdat hij kritisch was. Zonder persvrijheid geen democratische rechtsstaat. Maar die persvrijheid staat onder druk door intimidatie en geweld.’

Vandaar de hoge strafeis. Al merkten deskundigen beide verdachten aan als verminderd toerekeningsvatbaar. Omdat het herhalingsrisico hoog wordt ingeschat, is hulpverlening essentieel.

Groenevelds partner vertelde geëmotioneerd hoe zij nog dagelijks leeft met de angst die in die augustusnacht ontstond. De journalist zelf zei op veel momenten compassie te voelen met de mannen, leeftijdsgenoten die niet vaak geluk hadden gehad in het leven. Tegelijkertijd hield hij hen verantwoordelijk.

Leven vergooid

‘Ze zijn opgejut, compleet gehersenspoeld, het slachtoffer van kwade tongen. Ons leven hebben ze op het spel en op de kop gezet, hun eigen leven hebben ze vergooid. Deze zaak is groter dan ons leed, dit staat voor een gevaarlijke maatschappelijke ontwikkeling.’

Tegen deze sociaal-maatschappelijke duiding stond een forensisch-technisch verweer. De advocaten van verdachten betwistten met een rapport van het NFI in de hand dat er ooit sprake was geweest van levensgevaar. Zelfs als Groeneveld niet wakker was geworden, waren de ‘waardeloze’ molotovcocktails, met een vlam ‘zoals onder een fonduepan’ zijn ‘uitgegaan als een nachtkaars’.

P. kwam tot de daad omdat hij ‘persoonlijk gekrenkt’ was, niet door wat Groeneveld schreef over corona. En W. was in zijn ‘dronken baldadigheid’ dom geweest, erkende diens raadsman. ‘Oliedom. Verdient hij een straf? Ja. Was dit een poging tot moord? Nee.’

De uitspraak volgt over twee weken. Maar maandag zaten er in de rechtbank alleen verliezers, constateerde Groeneveld. Met als enige lichtpuntje misschien dat Tjeerd P. verklaarde in de gevangenis complottheorieën te hebben afgezworen. ‘Het is gewoon niet waar.’