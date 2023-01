Google ziet zich bedreigd door de kleine concurrent OpenAI (die van chatbot ChatGPT)

Het schijnt Code Rood te zijn bij Google, dat zijn al twintig jaar durende koppositie op de markt voor zoekmachines bedreigd ziet worden door de razendsnelle opmars van het chatprogramma ChatGPT. Deze AI-alleskunner kan niet alleen essays, computercode en gedichten schrijven, maar geeft ook in welluidende zinnen antwoord op vragen. Het resultaat ziet er uit als een paragraaf van Wikipedia; veel fijner om tot je te nemen dan de lijst doodse linkjes waar Google mee komt. Gemak dient de mens, immers.

Twee belangrijke kanttekeningen hierbij. Allereerst is de informatie waarop ChatGPT zich baseert niet actueel. Maar veel belangrijker: het programma geeft plompverloren een antwoord, zonder enige verantwoording of bronnen. Dat is problematisch als het om feiten gaat. Beide zaken zijn niet onoplosbaar natuurlijk. Alles wijst erop dat Microsoft, waarvan deze week bekend werd dat het naar schatting tien miljard in ChatGPT-maker OpenAI investeert, de AI-dienst in zijn zoekmachine Bing gaat integreren.

Het is allemaal geen verre toekomstmuziek. Ook Google zelf lijkt op korte termijn ChatGPT-achtige functies aan zijn zoekmachine te gaan toevoegen. Volgens The New York Times is er binnen Google de nodige nervositeit over de kleine concurrent OpenAI. Zoveel zelfs dat de oprichters Larry Page en Sergey Brin, die drie jaar geleden afzwaaiden bij hun geesteskind, op uitnodiging van topman Sundar Pichai weer eens zijn komen brainstormen om de toekomst van Google veilig te stellen. Hoog op de agenda: hoe kunstmatige intelligentie te integreren binnen diensten zoals Zoeken.

Natuurlijk is Google niet overvallen door de mogelijkheden van AI. Het bedrijf zet hier al jarenlang zwaar op in, ook op de ontwikkeling van natuurlijke taalmodellen, waar ChatGPT op leunt. Wel lijkt Google verrast door de snelheid en misschien ook de jeugdige onbezonnenheid waarmee nieuwkomers als OpenAI de markt betreden. Google was ooit uitdager van gevestigde namen als AltaVista, Lycos en Yahoo (de topdrie zoekmachines rond 2000), maar is allang marktleider. En daar horen niet alleen onvoorstelbare verdiensten bij (Google zet jaarlijks vele tientallen miljarden euro’s om met zijn zoekdiensten), maar ook verantwoordelijkheden. Google zal dus met iets heel goeds moeten komen op het vlak van betrouwbaarheid en transparantie.

Wie benieuwd is hoe zo’n gebruiksvriendelijke zoekmachine eruit zou kunnen zien, hoeft niet te wachten. Weleens van Perplexity gehoord? Dat is nu al zo’n dienst. Hij combineert de actualiteit en transparantie van Google met de stijl van ChatGPT. Vraag Perplexity wanneer Google een chatfunctie toevoegt aan zijn zoekmachine en je krijgt het volgende antwoord: ‘Google is van plan om in 2023 een versie van zijn zoekmachine met chatbotfuncties te laten zien. Dit volgt op de ontwikkeling van OpenAI’s ChatGPT-chatbox, die een zoekmachinerevolutie zou kunnen ontketenen.’ Inclusief relevante linkjes naar nieuwsartikelen die deze beweringen ondersteunen. ChatGPT moet het antwoord schuldig blijven: ‘Sorry, hier heb ik geen informatie over.’ En Google? Dat komt met een rij linkjes, die ineens verrassend ouderwets aandoen. We snappen Code Rood wel.