Beeld Matteo Bal

Google pompt Maps op met ‘immersive view’ - 12 mei 2022

Google View krijgt binnenkort een flinke opfrisbeurt, zo heeft Google op zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie I/O aangekondigd. Sommige grote steden (te beginnen met Los Angeles, Londen, New York, San Francisco en Tokio) krijgen in de populaire kaartenapp een zogenoemde immersive view. Google liet als voorbeeld het centrum van Londen zien, waarbij de stad in vogelvlucht wordt getoond. Later zullen meer steden volgen.

Andere aankondigingen van Google waren onder andere nieuwe Pixel-telefoons, -oortjes, -horloges en -tablets. Verder liet het techbedrijf een concept van een augmented reality-bril zien waarop de drager in real time vertalingen en transcripties van gesprekken op de glazen ziet. (Laurens Verhagen)

Londen in vogelvlucht in Google Maps Beeld Google

NIeuwe Pixel-producten van Google, waarvan nog niet duidelijk is of en wanneer ze naar Nederland komen Beeld Google

Speakerfabrikant Sonos komt met eigen spraakassistent - 12 mei 2022

Verschillende speakers van Sonos werkten al langer samen met bestaande spraakassistenten van Google of Amazon, maar de Amerikaanse fabrikant lanceert nu een eigen variant: Voice Control. Deze verwerkt opdrachten op het apparaat; worden geen audio-opnames of transcripten naar de cloud gestuurd. In eerste instantie werkt Voice Control nog niet samen met Spotify, wel met Sonos Radio, Apple Music, Deezer en Pandora. Op termijn volgen meer diensten en markten, belooft Sonos. De dienst is vanaf 1 juni in de VS beschikbaar. Wanneer Nederland volgt, is nog niet bekend.

Verder kondigt Sonos een nieuwe compacte soundbar aan: de Ray. Deze is met 299 euro een stuk goedkoper dan de bestaande (en grotere) Arc en Beam. De Ray heeft andere specificaties, en is ook niet geschikt voor spraakherkenning. (Laurens Verhagen)

De Sonos Ray Beeld Sonos

