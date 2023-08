Google maakt met AI samenvattingen van webpagina’s

Met een omzet van 185,4 miljard yen (ongeveer 1,2 miljard euro) heeft Nintendo in het eerste kwartaal de grootste omzet ooit gedraaid. Het is een stijging van meer dan 80 procent ten opzichte van vorig jaar. Het vorige record kwam uit 2020, toen de ontspannen game Animal Crossing: New Horizons mede dankzij de coronapandemie een superhit werd.

Dit heeft het bedrijf naar eigen zeggen voor een groot deel te danken aan het succes van de nieuwe Zelda-game, Tears of the Kingdom. Er zijn al meer dan 18 miljoen exemplaren van over de toonbank gegaan, en het is daarmee het negende bestverkochte spel op de Nintendo Switch. Ook de Super Mario Brothers Movie heeft volgens Nintendo bijgedragen: de film is volgens Nintendo verantwoordelijk voor een stijging in de verkoop van Mario-games.

De verkoopaantallen van de Nintendo Switch zijn dit kwartaal ook gestegen vergeleken met vorig jaar, van 3,4 miljoen naar 3,9 miljoen. In totaal zijn er bijna 130 miljoen van verkocht. Dat is opmerkelijk voor een inmiddels zes jaar oude spelcomputer. De concurrenten van Nintendo, Sony en Microsoft, hebben in 2020 nog nieuwe spelcomputers uitgebracht. Sindsdien is Sony’s PlayStation 5 in totaal 40 miljoen keer verkocht, en heeft Microsoft de nieuwste Xbox 21 miljoen keer verkocht. Of en wanneer Nintendo de Switch gaat vervangen, is onbekend.

(Frank Rensen)