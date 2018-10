Google+ houdt op te bestaan na groot datalek

Google stopt met zijn sociale netwerk Google+ voor consumenten. Dit bracht het bedrijf maandag naar buiten, direct nadat bekend was geworden dat door een lek de gegevens van zo’n half miljoen gebruikers mogelijk waren in te zien door buitenstaanders.

Google zegt dat de gegevens van zo’n half miljoen gebruikers van Google+ nooit werden misbruikt na het datalek. Foto Reuters

Google kondigde het einde van het netwerk, dat ooit bedoeld was als een concurrent voor Facebook, aan in een blog. Het was voor het eerst dat het bedrijf uitgebreid inging op de ontdekking van het softwareprobleem.

Door het probleem konden 438 externe apps de gebruikersnamen, e-mailadressen en andere persoonlijke informatie van naar schatting een half miljoen gebruikers in handen krijgen. Gegevens die niet door de gebruiker op ‘openbaar’ waren gezet, waren toch twee weken lang vindbaar. Het ging hier echter niet om berichten, foto’s, video’s of telefoonnummers.

Google zegt dat er geen bewijs is dat de privégegevens zijn misbruikt door derden. Dit was een van de redenen, aldus Google, waarom indertijd werd besloten het datalek niet meteen bekend te maken. De krant The Wall Street Journal meldde maandag daarentegen, op basis van interne documenten van het bedrijf, dat Google toen geen openheid van zaken gaf om controle door de verantwoordelijke autoriteiten te voorkomen.

Het gebouw van Google in New York. Foto AP

Misbruik van gegevens

Google zegt nu dat in maart zorgvuldig is gekeken naar het datalek en of er sprake is geweest van misbruik van gebruikersgegevens. Geconcludeerd werd dat hiervan geen sprake is geweest. Het datalek was het tweede grote lek van dit jaar. Eerder dit jaar werd ook bekend dat derden bij Facebook toegang hadden gekregen tot gegevens van tientallen miljoenen gebruikers.

Binnen tien maanden wordt geleidelijk de stekker uit Google+ getrokken. De dienst heeft nooit de hoge verwachtingen kunnen waarmaken. Google+ wordt ook gebruikt door bedrijven. Deze dienst blijft bestaan.