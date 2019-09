Google hoeft zoekresultaten alleen binnen Europa te verwijderen

Beeld AFP

Inzet van de al jaren durende strijd tussen Google en de EU is het zogenoemde recht om vergeten te worden. Iedereen in de Europese Unie heeft dat recht en kan dus aan Google vragen om als er op zijn/haar naam gezocht geword, dat Google dan bepaalde sites uit zijn/haar zoekresultaten te filteren. Het gaat dan om irrelevante, onjuiste en achterhaalde informatie of om privégegevens die geen enkel algemeen belang dienen. Google moet die belangen (privacy versus algemeen belang) tegen elkaar afwegen. Een negatief artikel over een bekende politicus maakt bijvoorbeeld minder kans om door de zoekmachine geblokkeerd te worden dan een pagina met een puberale uitspraak van een onbekend iemand.

Google weigerde in 2016 gehoor te geven aan de eis van Frankrijk om verzoeken voor de verwijdering van links naar omstreden content wereldwijd toe te passen. Uitbreiding van het recht om vergeten te worden op internet zou volgens Google de deur openen naar censuur. Het bedrijf ging in beroep bij de hoogste rechter in Frankrijk. Die vroeg de hoogste rechter in de EU om advies.

Dat is er nu gekomen: als Google zoekresultaten moet verwijderen, hoeft dat alleen te gebeuren op zijn sites binnen de Europese Unie, dus wel op google.nl, google.de en andere Europese Googlesites, maar niet op Google.com. De Europese regels daarover gelden volgens de rechter namelijk niet buiten Europa.

Het Hof benadrukt wel dat inwoners binnen de Europese Unie ook toegang hebben tot de internationale versie van Google en dat deze informatie dus ook ‘onmiddellijke en aanzienlijke gevolgen’ kan hebben. Ook al is er geen verplichting de links te verwijderen voor alle versies van de zoekmachine, dit wil niet zeggen dat dit verboden is. Autoriteiten van de Europese lidstaten kunnen volgens het Hof Google nog altijd verplichten dit te doen. Dit gebeurt als de afweging tussen privacy en de vrijheid van informatie doorslaat naar het eerste.