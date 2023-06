Google gaat eindelijk nieuwe foto’s schieten in Street View-woestijn Duitsland (dat hecht aan zijn privacy)

Een Google Streetview-auto in München in 2020. Dat ritje was alleen bedoeld ter verbetering van de kaarten van Google. Beeld DPA via Getty

Hoe anders zag de wereld er vijftien jaar geleden uit? Daar kun je in tijden van oorlog, tal van andere crises en de opkomst van AI filosofisch over mijmeren.

In Duitsland echter kun je er een heel concreet gesprek over voeren. Wie wil zien hoe dat land er vijftien jaar geleden uitzag, hoeft alleen maar op Google Street View te kijken. Sinds 2008-2009 zijn de beelden van Duitsland niet meer geactualiseerd. Duitsers die hun kwetsbare moeder voor de gek willen houden door te doen alsof Angela Merkel nog aan de macht is, vinden Street View aan hun zijde.

Bovendien is er maar zeer beperkt beeld beschikbaar van Duitse wegen, straten en pleinen. De Hamburgse Reeperbahn, Unter Den Linden in Berlijn of de Alter Markt in Keulen digitaal bezoeken lukt nog wel. Maar van de Obere Bahnhofstrasse in het Saksische Marienberg zul je niks vinden. In tegenstelling tot de Stationsweg in het Nederlandse dorp Mariënberg in Overijssel.

Daar komt binnenkort verandering in. Vanaf donderdag stuurt Google weer gericht zijn opvallende auto’s met 360-graden-camera’s over Duitse wegen om nieuwe beelden te schieten. De afgelopen jaren reden er weliswaar ook al Google-auto’s met camera rond door Duitsland, maar dat was officieel alleen om de kaarten te verbeteren. Nu heeft Google besloten ook de 360-graden-foto’s die tijdens ritjes in 2022 zijn vastgelegd te uploaden naar Street View.

De mate van beschikbaarheid van Google Street View in Europa, met Duitsland als een bijna Street View-loze woestijn.

Toen Street View in 2010 in Duitsland geïntroduceerd werd, met beelden uit 2008 en 2009, kwam het bedrijf er al snel achter dat veel Duitsers niet zaten te wachten op die dienst. Dat laatste had vooral met privacy te maken. Google werd door de autoriteiten gedwongen om Duitsers de mogelijkheid te geven hun huis te laten blurren.

Nog voor lancering van de dienst dienden honderdduizenden Duitsers daartoe een verzoek in. De automatische tools van Google waren indertijd niet goed genoeg om dat in alle gevallen adequaat te verwerken en dus kostten de verzoeken Google veel extra werk en geld. Daarna vond Google het welletjes.

Vanwaar dan nu toch een koerswijziging? In een blogpost zegt Google steeds meer vragen te krijgen van gebruikers in Duitsland over de discrepantie tussen het Street View-beeld en de werkelijkheid. Bovendien kwam volgens Google uit een eigen peiling naar voren dat 91 procent van de respondenten in Duitsland positief is over Street View.

Apple

Waarschijnlijk spelen ook concurrentieoverwegingen mee: Googles eeuwige rivaal Apple biedt sinds vorig jaar zijn service Look Around aan in verschillende grote steden in Duitsland, en er zijn plannen om het aantal steden flink uit te breiden.

Net als voorheen kunnen Duitsers vragen hun huis op de nieuwe Street View-beelden te laten blurren. Dat verzoek moeten ze wel opnieuw indien; een in 2010 gemaakt bezwaar vervalt, omdat de oude beelden worden verwijderd. Bij opnames van kentekenplaten en gezichten gebeurt het blurren automatisch.

Vanaf medio juli zullen de eerste verse plaatjes op Google Maps verschijnen. In eerste instantie van steden die al beschikbaar zijn in Street View, later volgen nieuwe locaties. Als de hele operatie is afgerond zal weinig in het Duitse straatbeeld nog doen denken aan 2008. Behalve dan misschien de onverwoestbare Duitse liefde voor contant geld.