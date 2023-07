Gomorra-auteur Roberto Saviano: Nederland moet veel meer op jacht naar het criminele geld

Roberto Saviano. Beeld Mondadori / Getty

‘Er worden meer tranen vergoten om gebeden die uitkomen dan om gebeden die niet uitkomen.’ Aan dat bekende citaat van auteur Truman Capote denkt de Italiaanse schrijver Roberto Saviano vaak. Saviano verkocht ruim 10 miljoen exemplaren van Gomorra, een onthullend boek over de Napolitaanse maffia, dat met succes is verfilmd. De tv-serie die erop gebaseerd is, was te zien in 190 landen.

Dankzij Gomorra is gebeurd wat de Italiaan zo graag wilde: hij is een gevierde schrijver, en politici in zijn land maken veel meer werk van de strijd tegen de maffia. Maar Saviano betaalt een ongekende prijs. Binnen een paar maanden na de publicatie, in 2006, werd hij zo ernstig bedreigd dat beveiliging noodzakelijk was. Nog altijd woont de schrijver in militaire kazernes en hotelkamers. Zeven beveiligers begeleiden hem op kosten van de staat overal naartoe, in geblindeerde auto’s.

Deze week verscheen een nieuwe roman van Saviano: De eenzaamheid van moed; het verhaal van Giovanni Falcone. Het is een reconstructie van het leven van de Italiaanse onderzoeksrechter die in mei 1992 omkwam bij een bomaanslag. Geschreven in romanvorm, maar gebaseerd op feiten en journalistiek onderzoek.

De moorden op Falcone en zijn opvolger Paolo Borsellino, twee maanden later, waren een keerpunt. De publieke opinie over de maffia sloeg om in Italië. Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid − die maandag een brief naar de Tweede Kamer stuurde over scherpere maatregelen tegen de georganiseerde misdaad, geïnspireerd op de Italiaanse anti-maffia-aanpak − hoopt dat in Nederland hetzelfde gaat gebeuren, zei ze in NRC: ‘Ik zou willen dat de bevolking zich, net als de Italiaanse dertig jaar geleden, als één front keert tegen de georganiseerde misdaad. Ik heb behoefte aan een boos volk dat net als in Italië alert is op de problemen en naar oplossingen zoekt.’

Hoe kijkt Saviano naar Giovanni Falcone, de strijd tegen zware drugscriminaliteit in zijn land, de situatie in Nederland, en zijn eigen leven, met permanente beveiliging?

We spreken hem bijna twee uur, via een videoverbinding. Precies op tijd verschijnt de 43-jarige auteur in beeld, in een zwart T-shirt, voor een witte muur.

Bent u in een kazerne, of is dat geheim?

‘Ik ben een paar uur op bezoek bij een vriend, ergens in het midden van Italië. Hij heeft een huis met een tuin, waarin een prachtige abrikozenboom staat. We hebben net een paar abrikozen gegeten, en genoten van de vogels en de zon. Dit is een van de lichtpuntjes in een leven vol beveiliging.’

Waarom heeft u een boek geschreven over onderzoeksrechter Falcone?

‘Er is veel over hem geschreven, maar er was nog geen verhaal over Falcone dat zo ver de diepte in gaat. De harde waarheid moest worden verteld: hij is zijn hele leven geïsoleerd geweest en tegengewerkt. Elke keer als hij probeerde een stapje hogerop te komen, stonden mensen zijn benoeming in de weg. Bijvoorbeeld omdat ze hem ten onrechte verweten dat het hem eigenlijk te doen was om macht.’

In het boek schrijft Saviano over de moord op tientallen voorgangers en collega’s van zijn hoofdpersoon, veelal in opdracht van de Siciliaanse maffia of de Camorra (de maffia in de omgeving van Napels, red.).

De eerste slachtoffers, in 1979, zijn Boris Giuliano, chef van de anti-maffiabrigade van de politie in Palermo, en de Siciliaanse rechter Cesare Terranova, die meerdere maffiosi heeft veroordeeld. De een na de ander sterft door kogels of een bom, waarna een nieuwe opvolger doorgaat met de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

In die tijd krijgt Giovanni Falcone, die werkt voor het Bureau Onderzoek van de rechtbank in Palermo, een intrigerend dossier op zijn bureau. Het gaat over Rosario Spatola, een Siciliaanse bouwondernemer met dubieuze contacten tot in de Verenigde Staten. Falcone besluit onderzoek te doen naar zijn financiën, bankrekeningen en geldstromen. Die op dat moment baanbrekende methode – follow the money – zal hij daarna nog veel vaker met succes toepassen, om bloot te leggen hoe criminele organisaties te werk gaan.

Onderzoeksrechter Giovanni Falcone verlaat onder escorte het gerechtsgebouw van Palermo in 1985. Zeven jaar later wordt hij door de maffia vermoord. Beeld Vittoriano Rastelli / Getty

Gaandeweg groeit Falcone uit tot een symbool van de strijd tegen de maffia, eerst die uit Sicilië, later ook uit andere delen van het land. Hij reist naar New York, waar hij samenwerkt met de FBI en deals sluit met maffiosi, die in ruil voor strafvermindering belastend verklaren over anderen. Zo verzamelt de onderzoeksrechter steeds meer bewijsmateriaal.

Een bekroning van zijn werk is het Maxi-proces, van 1986 tot 1992. Mede dankzij het geduld en de moed van Falcone verschijnen in deze strafzaak 475 verdachten voor de rechter, van wie er 388 worden veroordeeld.

Dat hij gevaar loopt, is dan al jaren duidelijk. Falcone wordt beveiligd, net als allerlei voorgangers, die desondanks zijn vermoord. Hij blijft er vrij nuchter onder, en maakt zich vooral druk om het gebrek aan steun voor zijn gevecht tegen de maffia – van burgers, politici en leidinggevenden in justitiële kringen die het probleem niet serieus genoeg nemen of zelfs ontkennen.

Schrijver Saviano windt zich daar ook over op. ‘Het wegkijken heeft veel te lang geduurd. Tot de geslaagde bomaanslag op Falcone in 1992, op een snelweg’, zegt hij. ‘Zelfs het symbool van de strijd tegen de maffia kon worden vermoord − puur omdat hij zijn werk deed. Ineens was er geen ontkennen meer aan, Italianen wilden meer over de maffia weten. Ze gingen kranten kopen en vroegen politici: wat gaan jullie hiertegen doen? Plotseling eisten ze antwoorden.’

Bomaanslag op Giovanni Falcone in 1992. Beeld Alberto Pizzoli / Getty

Saviano maakt een ontspannen en bevlogen indruk. Hij praat zoveel met zijn handen dat de rechtermouw van zijn T-shirt geregeld omhoog schuift en een tribal-tatoeage op zijn bovenarm zichtbaar maakt. Zijn verhaal doet hij in het Italiaans, een tolk vertaalt zijn antwoorden.

Hij heeft een band met Nederland. Het Nederlands is de eerste buitenlandse taal waarin Gomorra verscheen, en dat geldt sindsdien voor al zijn boeken. Ooit woonde Saviano een tijdje in Amsterdam, en de schrijver volgt het nieuws over de georganiseerde misdaad in ons land zo goed mogelijk, vanuit Italië.

‘Ik zou graag eens wat dieper in jullie criminele wereld duiken’, zegt hij. Nederland is volgens hem een plek waar veel internationale misdaadorganisaties elkaar ontmoeten, omdat Rotterdam een belangrijke doorvoerhaven voor drugs is. En omdat het een aantrekkelijk land is voor witwassers, dankzij nauwe banden met de Nederlandse Antillen en belastingvoordelen voor bedrijven. ‘Dat maakt van Nederland een soort paradijs voor de maffia.’

Ziet u parallellen tussen de periode voor de moord op Falcone, toen veel burgers en politici wegkeken van het maffia-probleem, en wat er nu gebeurt in Nederland?

‘Die zijn er zeker. Eigenlijk is de situatie in jullie land best dramatisch. De Nederlandse bevolking beseft onvoldoende wat er aan de hand is. Dat is niet toevallig, want Italië heeft meer dan honderd jaar ervaring met het fenomeen maffia. We hebben heel lang de tijd gehad om het te leren begrijpen en een strategie ertegen te bedenken.’

‘Jullie hebben pas sinds een paar jaar te maken met moorden in de bovenwereld, in opdracht van de georganiseerde misdaad. Dan denk ik aan de liquidatie van een advocaat (Derk Wiersum, red.) en de moord op journalist Peter R. de Vries. En dan zijn er ook nog die berichten over een mogelijke aanslag op prinses Amalia.’

Had u verwacht dat de moord op Peter R. de Vries voor Nederland net zo’n omslagpunt zou zijn als de moord op Falcone in Italië?

‘Ja, ik dacht: nu gaat Nederland wetten uitvaardigen die specifiek tegen de georganiseerde misdaad gericht zijn. Om op jacht te gaan naar het kapitaal van dit soort criminelen, bijvoorbeeld. Dat is niet of nauwelijks gebeurd. Er was ophef, natuurlijk. Maar wat is er concreet veranderd? Er is te weinig aandacht voor het achterliggende probleem: jullie financiële systeem.’

Hij juicht toe dat de ministers Dilan Yesilgöz en Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zich inmiddels beter verdiepen in de Italiaanse aanpak van de maffia, werkbezoeken afleggen en wetten proberen aan te scherpen. ‘Maar dat had jaren eerder moeten gebeuren.’

In Italië is het voor verdachten uit het hoogste segment bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk om in de gevangenis door te gaan met criminele activiteiten, zoals Ridouan T. volgens justitie zou hebben gedaan. Contact met de buitenwereld is veel strenger gereguleerd. Ook is het in Italië aanzienlijk makkelijker om misdadigers te raken in hun portemonnee.

Op dat laatste gebied is in Nederland en in zijn eigen land nog veel winst te boeken, vindt Saviano. ‘Als het meezit, neemt justitie in beide landen villa’s en Ferrari’s van criminelen in beslag. Zichtbare goederen. Ik vind dat opsporingsambtenaren meer moeten doen om het echte kapitaal op te sporen, ook al is het ondergebracht in het buitenland.’

U bent opgegroeid in Casal di Principe, bij Napels, in de jaren tachtig en negentig. De streek waarover Gomorra gaat. Hoe was het daar?

‘Misdaadorganisaties hadden de totale controle. Ik woonde als het ware in een oorlogsgebied, twee maffiaclans bestreden elkaar op leven en dood. Daarbij vielen elke dag doden, gemiddeld een stuk of drie.

‘Toen ik 13 jaar was, zag ik mijn eerste moordslachtoffer op straat. Bij toeval, toen ik op weg naar school was. Ik was nieuwsgierig. Het klinkt misschien gek, maar kinderen werden in mijn streek niet weggestuurd van zo’n plek. Meekijken was een vorm van opvoeding: kijk, zo kan het met je aflopen.

‘Die man lag ondersteboven in een auto, dat weet ik nog. Verder heeft het niet veel indruk op me gemaakt. Ik ben daarna nog vaak gaan kijken na liquidaties, ook voor mijn werk. Ooit zag ik bijvoorbeeld het lijk van een man die was verdronken in een vat melk waarin ze mozzarella maken.’

Wat is u bijgebleven van al die liquidaties?

‘Met name de stank van lijken. En de cynische grappen die politieagenten erover maakten. Als iemand heel erg stonk, zeiden ze: die heeft vast vis gegeten.’

Waarom bent u onderzoek gaan doen naar de maffia?

‘Het was mijn manier om wraak te nemen voor sommige moorden. Met name die op een priester, ‘peppe’ Diana. Hij was de eerste in mijn jeugd die de moed had om te zeggen: we hebben hier in Casal di Principe een dictatuur van de Camorra en als Italië niet ingrijpt is het geen democratie. Peppe Diana is in 1994 doodgeschoten, toen ik 14 was. In de sacristie. Ik kon de gedachte niet verdragen dat ze ermee weg zouden komen, de maffiosi en politici die een soort partnerschap met hen hadden. Ik haatte ze en wilde ze raken door hierover te schrijven.’

Saviano studeerde filosofie en was verbonden aan het universitaire Osservatorio sulla Camorra, dat onderzoek deed naar de maffia. Hij bestudeerde processen-verbaal, volgde rechtszaken en reed op zijn scooter naar gevangenissen en plaatsen delict. Dankzij zijn Napolitaanse tongval en zijn ‘boeventronie’ slaagde de auteur erin baantjes te krijgen in de illegale textielindustrie en als ober bij een maffiabruiloft.

Toen Saviano 26 jaar was, publiceerde hij Gomorra. Het boek veroorzaakte ophef doordat er namen van maffiosi werden genoemd – in een tijd waarin het onderwerp taboe was – en veel schokkende details in stonden. Zo dwingt een capo een ondergeschikte de urine van zijn baas te drinken en moeten tieners ‘solliciteren’ bij een clan door een kogelwerend vest om te doen en zich te laten neerschieten – de blauwe plek op hun borstkas geldt als een teken van moed.

Wat Saviano achteraf gezien geen goed heeft gedaan, is dat hij tijdens een boekpresentatie de maffiabazen aanwees die de regio beheersten. Vanaf het podium zag hij ze in het publiek zitten. In een opwelling noemde hij hun namen en zei hij dat ze moesten vertrekken.

Niet lang daarna werd Saviano opgehaald door agenten die zeiden dat er concrete plannen waren hem te liquideren. Zeventien jaar na dato kan hij nog steeds niet zonder beveiligers.

Heeft u spijt dat u Gomorra heeft geschreven?

‘Ja, absoluut. Ik ben er trots op, als schrijver, maar dat boek heeft mijn leven vernietigd. Ik ben niet dood, maar ik leef ook niet echt. Ik heb zoveel problemen veroorzaakt, ook voor mijn familie. Dus misschien had ik in 2006 wat voorzichtiger moeten zijn.

‘Wat mijn leven extra zwaar maakt, is dat ik ook in het publieke debat vaak word aangevallen. Critici zeggen bijvoorbeeld dat ik Gomorra en andere boeken niet heb geschreven om de maffia te bestrijden, maar om er rijk van te worden.’

Toen in 2016 de Mexicaanse drugsbaron ‘El Chapo’ werd gearresteerd, lag Saviano’s roman Zero Zero Zero op zijn bed. Het was voer voor critici die beweren dat hij de misdaad verheerlijkt. Dat is onzin, vindt hij. Misschien zien sommige criminelen zijn personages als lichtend voorbeeld, maar het grote publiek reageert met afschuw op hun misdaden. En in zijn boeken eindigen de meeste maffiosi als lijk of gevangene.

Sommige clanleden waren best trots toen Gomorra net uit was. Ze beseften pas dat ze een groot probleem hadden, toen het boek uitgroeide tot een bestseller die wereldwijd de schijnwerpers zette op wat Saviano ‘de anus van de wereld’ noemt, de achterbuurten van Napels.

De maffia is niet bang voor politieagenten en onderzoeksrechters, zegt de schrijver geregeld. Die zijn onderdeel van het spel, dat ze goed beheersen. Ze zijn ook niet bang voor hem, maar wél voor zijn lezers. Omdat ze met zovelen zijn dat ze de publieke opinie kunnen veranderen. Waardoor politici onder druk worden gezet om vergaande maatregelen te nemen tegen de georganiseerde drugscriminaliteit en er draagvlak is om structureel veel geld te steken in de strijd tegen de maffia. Dat draagvlak is er in Italië.

Waar bent u bang voor?

‘Niet om te worden vermoord. Ik realiseer me dat veel mensen dat niet geloven, maar het is echt waar. Niet omdat ik een held ben, maar omdat ik heel vaak over de dood heb gepraat. Het voelt alsof ik daardoor afstand heb kunnen nemen. Waar ik wel bang voor ben, is om zo te moeten blijven leven. Met beveiliging en al die persoonlijke aanvallen. Omdat ik de waarheid zeg in een land waar dat niet wordt gewaardeerd.’

Saviano woont in 2019 een filmvertoning bij in Rome. Hij wordt dan al ruim tien jaar permanent beveiligd. Beeld Antonio Masiello / Getty

De laatste jaren is Saviano aangeklaagd door meerdere rechtse politici, onder wie vicepremier Matteo Salvini en premier Giorgia Meloni. Hij noemde ze onder meer ‘bastardi’: klootzakken. Daarmee zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan ‘smaad via de pers’. Eind juni stond hij nog in de rechtszaal, de uitspraak volgt dit najaar. Hij vindt dat vervelend, maar heeft geen spijt van wat hij heeft gezegd.

‘Toen ik hen bastardi noemde, had ik een video gezien van een moeder die net haar kind had verloren in zee. Een vluchteling. Deze politici noemen dit soort bootreizen ‘cruises’, ze zetten de bevolking op tegen minderheden. Dat vind ik kwalijk. Ik zie het als mijn taak de macht kritisch te volgen. Alle intellectuelen zouden dat moeten doen, maar de meesten zwijgen, in het belang van hun carrière.’

Kunt u ooit nog een vrij leven leiden, zonder beveiliging?

‘Dat hangt van mijzelf af. Ik kan stoppen met alles waarmee ik nu bezig ben, en ervoor kiezen eindelijk echt weg te gaan uit Italië. Dat kan en wil ik nu nog niet, ik blijf strijden tegen deze rechtse regering. Maar op termijn zou ik meer rust willen hebben. Want ik heb nu echt een shitleven.’

Wat mist u het meest?

‘Als ik in Italië ben, kan ik nooit iets spontaans doen. Ik moet drie dagen van tevoren beslissen over al mijn afspraken, omdat beveiligers elke locatie moeten verkennen. Ik zou heel graag weer in vrijheid over straat lopen en een motor kopen.’

Is het binnen tien jaar zover?

‘Sneller, denk ik. Ik stel me zo voor dat ik dan ergens buiten Italië les geef over de economie van criminele organisaties, of over schrijven.’

Het citaat van Capote over gebeden die uitkomen, gaat over tranen vergieten. Huilt u weleens?

‘Nee, dat sta ik mezelf niet toe. Want als ik eenmaal begin te huilen, stop ik nooit meer.’