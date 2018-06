Golf van haat op Zweedse sociale media na fatale ingreep invaller

‘Ga terug naar Syrië.’ ‘Jij verdomde aap.’‘Jij zwarte. Jij hebt alles verstoord.’ De 29-jarige Zweedse middenvelder Jimmy Durmaz kreeg zaterdagavond op sociale media het ene na het andere racistische verwijt over zich heen. Door een fout van hem verloor Zweden van Duitsland en is hij nu de nationale zondebok. Maar geeft dat Zweedse fans het recht hem daarvoor te trakteren van een racistische scheldkanonnade?

‘Ik ben een voetbalspeler op het hoogste niveau. Bekritiseerd worden is iets waar je mee om moet gaan. Dit hoort erbij. Maar het is onacceptabel om te worden uitgemaakt voor vuile immigrant of zelfmoordterrorist’, zei Durmaz zondag in een speciaal belegde persconferentie op het trainingsveld. Het Zweedse elftal en de bondcoach stonden in een rij opgesteld achter hem.

Durmaz, in het Zweedse Örebro geboren van Assyrische ouders, speelt voor de Franse club Toulouse. Hij behoort op het WK niet tot het Zweedse basiselftal, maar mocht in de wedstrijd tegen Duitsland zaterdag in het laatste kwartier invallen voor Viktor Claesson. Hij beging vervolgens in de extra speeltijd een fout door zijn Duitse tegenstander te tackelen in de buurt van het strafschopgebied. Toni Kroos scoorde vanuit de uit de daarop volgende vrije trap. Zweden verloor met 2-1. Door de nederlaag moet Zweden vanavond winnen van Mexico om door te gaan naar de laatste zestien.

Groep nationalistische mannen

‘De haatdragende personen die een van onze spelers hebben aangevallen, hebben er niets van begrepen. In Zweden winnen we namelijk samen, maar we verliezen ook samen’, zei premier Stefan Löfven op zijn beurt in een reactie tegen het online tv-kanaal van de Zweedse krant Expressen. Ook sportminister Annika Strandhäll sprak met walging over de zaak. Zij kreeg eerder zelf een dosis vrouwenhaat over zich heen nadat zij een foto op Twitter plaatste voorafgaande aan de WK-wedstrijd tegen Zuid-Korea. Daarop is zij te zien in het nationale voetbalshirt en met een supporterssjaal. De uitingen van haat tegen haar en tegen Durmaz komen volgens haar vanuit eenzelfde groep nationalistische mannen. ‘Hun vrouwenhaat en racisme zijn een vergif dat Zweden kapot maakt, ons zwakker maakt’, schrijft ze in een post op Facebook.

Terwijl Duitsland na het slot van die wedstrijd zaterdag een catharsis beleefde van nationale hoop en trots, leek er in Zweden juist op sociale media een nationalistische beerput open te gaan. Er volgden mogelijk duizenden berichten met een krenkend en discriminerend karakter. De Zweedse voetbalbond heeft schermprintjes gemaakt en vervolgens aangifte van gedaan bij de politie. Er loopt inmiddels een vooronderzoek naar het zaaien van haat en bedreigingen. Eventueel schuldig bevonden fans kunnen in theorie een gevangenisstraf van een jaar krijgen, zegt strafrechtadvocaat Victor Banke tegen de Zweedse krant Aftonbladet. Toch is het volgens hem waarschijnlijker dat het blijft bij boetes.

De racistische aanval op Durmaz is zeker niet representatief voor de gehele Zweedse bevolking. De Zweden zijn doorgaans juist terughoudend in nationalistische uitingen. Tegelijkertijd maakt deze affaire de wedstrijd tegen Mexico vanavond hoe dan ook extra beladen. Durmaz tijdens de persconferentie: ‘Ik ben Zweeds en met trots draag ik ons shirt en onze vlag.’