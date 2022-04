Golf van geweld in Israël neemt toe: ruim 150 gewonden bij ochtendgebed Al-Aqsamoskee

Een Palestijnse man wordt aangehouden bij de Al-Aqsamoskee. Beeld AFP

Het is nog onduidelijk waarom de rellen uitbraken. Het islamitische bestuur van de Al-Aqsamoskee stelt dat politie voor zonsopgang het terrein op kwam. Op dat moment waren er duizenden gelovigen aanwezig voor het vroege ochtendgebed.

Volgens de Israëlische autoriteiten verzamelden grote groepen Palestijnen zich met maskers en Hamasvlaggen bij de moskee. De politie wilde naar eigen zeggen gewelddadige situaties voorkomen. Volgens Palestijnse ooggetuigen begon een klein groepje mannen te gooien met stenen, waarna de politie het terrein op kwam en de sfeer grimmig werd.

Online circuleren beelden waarop te zien is dat de Palestijnen stenen gooien en dat de Israëlische politie traangas en flitsgranaten afvuurt op de Palestijnen. Hulporganisatie de Rode Halve Maan meldt dat er 152 gewonden zijn gevallen. Volgens de hulporganisatie raakten de Palestijnen, waaronder een bewaker van de moskee, gewond door flitsgranaten en rubberen kogels.

Israël meldt dat er honderden verdachten zijn aangehouden bij de ongeregeldheden. De politie ging de moskee ook binnen, wat door de Palestijnen als een provocatie wordt gezien.

Beeld AFP

De moskee is inmiddels weer open voor het middaggebed. Volgens de Israëlische premier Naftali Bennet proberen lokale autoriteiten meer ongeregeldheden rond de Tempelberg te voorkomen. ‘Maar we zijn voorbereid op alle scenario’s.’ De Palestijnen houden ondertussen, net als buurland Jordanië, Israël verantwoordelijk voor het creëren van ‘een gevaarlijke en verwerpelijke confrontatie’ die dreigt het conflict in Jeruzalem verder te doen escaleren.

Ramadan

In Jeruzalem, waar spanningen een jaar geleden leidden tot een kortdurende oorlog met Hamas op de Gazastrook en grote rellen in het hele land, vreesde men al langer voor hevige geweldsuitbarstingen rond de ramadan. Extra zorgelijk is het feit dat de joodse feestdag Pesach en het christelijke Pasen dit jaar samenvallen met de islamitische vastenmaand.

De Al-Aqsamoskee, een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor moslims, is gebouwd op de Tempelberg, die ook voor de joodse gemeenschap heilig is. De Palestijnse groepering Hamas deed deze week een oproep om dit weekeinde met honderdduizenden Palestijnen samen te komen op de betwiste Tempelberg, om deze ‘te beschermen’ tegen joodse activiteiten.

Een extremistische joodse groepering deed op haar beurt een oproep om tijdens Pesach te proberen lammeren te offeren op de Tempelberg. Officieel mogen joden niet op de berg komen om te bidden, maar rond de Pesach gebeurt dat vaak wel.

De laatste weken gaat er een golf van geweld door Israël. In twee weken tijd kwamen er twintig Palestijnen, waaronder een 14-jarige jongen, om het leven bij operaties van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever. De Israëlische troepen voerden het aantal arrestaties en invallen op na aanslagen in meerdere Israëlische steden, waarbij veertien mensen om het leven kwamen. De regering besloot donderdag om de Westelijke Jordaanoever te sluiten waardoor Palestijnen uit het gebied niet meer naar de Al-Aqsamoskee kunnen reizen.