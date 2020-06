Golf van donaties in VS voor actiegroepen tegen racisme

Een demonstratie tegen racisme in Tallahassee, Florida. Beeld Getty Images

Het geld stroomt binnen bij actiegroepen tegen racisme, fondsen voor gearresteerde betogers en Democratische kandidaten in de Verenigde Staten sinds de dood van George Floyd en de daarop volgende golf van betogingen. Volgens The New York Times komt er zo veel geld binnen dat sommige organisaties het zelfs doorsluizen naar andere actiegroepen.

ActBlue, een site waar mensen geld kunnen doneren aan progressieve actiegroepen en kandidaten van de Democratische Partij, kreeg deze maand in luttele dagen zelfs ruim 220 miljoen euro binnen aan bijdragen voor actiegroepen die ijveren voor rassengelijkheid. Ook kwam er veel geld binnen om gearresteerde betogers te helpen borgtocht te betalen, zodat ze weer snel uit de politiecel kunnen komen. In totaal ging het volgens de krant om bijna 80 miljoen euro.

Een aantal bekende groeperingen, waaronder Black Lives Matter Global Network, wilde geen exacte cijfers bekendmaken, zodat er in werkelijkheid nog veel meer is binnengekomen aan donaties. Maar volgens de Kailee Scales de directeur van de organisatie is er wel sprake van een ‘keerpunt’ voor alle zwarte organisaties in de VS.

Tal van organisaties zagen hun ledenaantal verdubbelen of, zoals de organisatie Color of Change, zelfs verviervoudigen. Het aantal leden explodeerde in enkele dagen van 1,7 tot 7 miljoen.

Er ging ook veel geld naar herdenkingsfondsen voor de families van George Floyd, de zwarte jogger Ahmaud Arbery die in Georgia door een witte man werd doodgeschoten en Breonna Taylor die in haar eigen huis in Kentucky door een politiekogel werd gedood. Bij elkaar ging het om bijna 20 miljoen euro.

Het lijkt erop dat ook Joe Biden, de Democratische tegenkandidaat van president Trump in de race om het Witte Huis, flink van de veranderde stemming in het land profiteert. Ruim 1,2 miljoen mensen meldden zich volgens de krant in een bestek van een week aan voor zijn campagne-mails.