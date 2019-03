Gökmen T.’s strafblad: diefstal, wapenbezit, verdenking van verkrachting

De politie arresteert maandagavond Gökmen T., hoofdverdachte van de schietpartij in Utrecht.

In 2014 veroordeelde de Utrechtse rechtbank Gökmen T. tot een gevangenisstraf van 150 dagen. Het Openbaar Ministerie stelde destijds dat T. zich in de vroege ochtend van 7 december 2013 schuldig had gemaakt aan een poging tot doodslag. Hij zou met een wapen hebben geschoten in de buurt van een flatgebouw.

Maar volgens de rechtbank was niet bewezen dat T. degene was die de trekker had overgehaald. Getuigen vertelden dat ze schoten hadden gehoord, maar ze hadden de schietpartij zelf niet gezien. Toen de politie arriveerde, zag de verbalisant dat T. het wapen in de bosjes gooide. T. werd die ochtend om 6 uur gearresteerd in het bijzijn van een andere man. Hij was dronken, blijkt uit het vonnis. Na zijn arrestatie plaste T. in zijn cel.

De rechtbank veroordeelde T. in 2014 wel wegens verboden wapenbezit en het opgeven van een valse naam. Ook achtte de rechtbank bewezen dat hij in 2012 betrokken was bij een poging tot inbraak in een vrachtwagen.

Doorgesnoven duivel

Op 25 augustus 2017 werd Gökmen T. opnieuw gearresteerd. Hij zou een maand eerder een vrouw hebben verkracht. Het slachtoffer, de 47-jarige Angelique, vertelde dinsdag in het AD dat T. ‘geen terrorist is, maar een psychopaat, 100 procent’. Ze kent hem uit de wijk Kanaleneiland. Voor de verkrachting op 11 juli 2017 gingen ze vriendschappelijk met elkaar om, ze zouden samen jarenlang drugs hebben gebruikt. ‘Hij kwam om één uur ’s nachts en ging zeven uur ’s ochtends weg. Toen heeft ie me verkracht. Hij heeft me toen ook gebeten en geslagen. Hij was doorgesnoven, de duivel geworden. De nacht staat in mijn geheugen gegrift, één lange nachtmerrie, maar dan in het echt.’

De rechtbank liet Gökman T. op 21 september 2017 onder voorwaarden vrij. In afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zedenzaak moest hij zich aan verschillende voorwaarden houden. Zo moest hij meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek en aan een rapport van de reclassering. Op 4 januari 2019 werd T. opnieuw vastgezet: hij had zich niet aan de voorwaarden gehouden.

Samen met zijn advocaat vocht T. deze beslissing aan. Aanvankelijk was de rechtbank niet gevoelig voor zijn belofte om voortaan wel mee te werken aan het persoonlijkheidsonderzoek en de reclasseringsrapportage. Maar op 27 februari 2019 oordeelde het gerechtshof dat T. op 1 maart opnieuw onder voorwaarden in vrijheid moest worden gesteld, ‘conform de standpunten van het Openbaar Ministerie en de verdediging’. De inhoudelijke behandeling van deze zedenzaak staat gepland op 15 juli.

T. was ook verdachte in twee recente kleinere strafzaken. Op 4 maart 2019 veroordeelde de politierechter hem tot twee weken cel, waarvan 1 week voorwaardelijk, voor een winkeldiefstal in 2018. Een dag later veroordeelde de politierechter hem tot vier maanden cel voor een inbraak op 13 september 2018. Deze veroordelingen waren nog niet onherroepelijk.