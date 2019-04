Gökmen T. mishandelde een paar weken voor de Utrechtse tramaanslag een gevangenismedewerker

De plaatsvervangend directeur van de gevangenis deed op 8 maart aangifte van mishandeling, maar toen was T. al vrijgelaten in afwachting van de strafzaak. Vlak voordat T. werd vrijgelaten, kreeg hij binnen de gevangenismuren nog wel een ‘disciplinaire straf’ opgelegd. Wat die straf inhield, is niet bekend. Grapperhaus zegt ‘in het belang van het onderzoek’ verder niets kwijt te kunnen over het incident.

Op het moment van de aangifte was Gökmen T. al een week op vrije voeten. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zette per 1 maart een streep door zijn voorlopige hechtenis, zoals T. meerdere keren had gevraagd. Dit gebeurde nadat hij uitdrukkelijk had beloofd mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek en een rapportage van de reclassering. In een eerder stadium had T. zich echter ook al niet aan deze voorwaarden gehouden, waardoor hij weer vast was komen te zitten.

Psychische problematiek

Na T.’s aanhouding in augustus 2017 had de officier van justitie met het oog op zijn ‘psychische problematiek’ gevraagd om een reclasseringsadvies over de man die sinds zijn 18de meerdere keren met de politie in aanraking kwam. Hij werd onder meer veroordeeld voor diefstal, inbraak, heling en vuurwapenbezit.

Volgens Grapperhaus geven de feiten die naar voren komen uit T.’s strafrechtelijk verleden en de behandeling van de lopende strafzaken tegen hem, ‘aanleiding de werking van het justitiële systeem op een aantal punten nader te evalueren’. Een woordvoerder van Justitie wil niet nader uitleggen op welke punten hij doelt. Verder laat de minister onderzoeken of Gökmen T. in de gevangenis is geradicaliseerd, en hoe destijds is omgegaan met signalen van radicalisering.

T. staat op 1 juli voor het eerst voor de rechter. Hij wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. T. zegt in zijn eentje te hebben gehandeld toen hij op het 24 Oktoberplein in Utrecht drie mensen ter plekke doodschoot. Drie anderen raakten ernstig gewond. Een van hen overleed later alsnog.