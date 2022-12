Gokkers voelen zich misbruikt en eisen hun geld – soms tonnen – terug van onlinecasino’s

Wilfred Genee en Dick Advocaat maken begin dit jaar reclame voor Toto op een zuil bij Schiphol. Zulke gokreclames met bekende Nederlanders zijn sinds 30 juni verboden. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het ging geleidelijk maar snel. Kees (vanwege zijn privacy niet zijn echte naam) zette op aanraden van een collega een keer honderd euro in op een voetbalwedstrijd. Een paar maanden later gokte hij zo’n achttien uur op een dag. Of hij nou achter het stuur van zijn auto zat of zich tijdens een uitje met vrienden even had teruggetrokken op het toilet: hij bleef inzetten. En ook steeds meer. Totdat hij in anderhalf jaar tijd meer dan 150 duizend euro had vergokt.

Nu wil Kees zijn geld terug, samen met nog zo’n honderd (ex-)gokkers die zich bij advocaat Benzi Loonstein hebben gemeld. Het gaat volgens hem om ‘vaak kwetsbare en jonge mensen’, die zich diep in de schulden hebben gestoken. Sommigen zijn hun baan, huis of relatie kwijtgeraakt.

Hoewel Loonstein erkent dat spelers hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben, stelt hij tegelijkertijd dat online-casino’s de verslaving bij zijn cliënten hebben aangewakkerd door hun bonussen of andere lokkertjes in het vooruitzicht te stellen. Dit gebeurde ook al in een tijd dat het aanbieden van kansspelen nog illegaal was. Pas per 1 oktober 2021 verstrekt de Nederlandse overheid vergunningen aan online-gokaanbieders en is de markt gelegaliseerd.

Op dezelfde juridische grond – het illegaal aanbieden van online-kansspelen – zijn er in Duitsland en Oostenrijk al tientallen gokkers in het gelijk gesteld. Vorige maand nog besloot de hoogste rechter in Keulen dat het onlinecasino Pokerstars een speler 58 duizend euro moet terugbetalen, omdat het kansspelen had aangeboden zonder hiervoor een vergunning te hebben.

Zorgplicht

Loonstein stelt daarnaast dat online casino’s hun zorgplicht hebben geschonden. Al voor de legalisering van de markt was het ‘een ongeschreven regel’ dat gokaanbieders hun consumenten moesten beschermen, net zoals banken dat moeten doen. Nu 24 gokaanbieders een Nederlandse vergunning hebben, zijn zij wettelijk verplicht om in te grijpen als ze zien dat een speler problematisch speelgedrag vertoont.

Online-casino’s mogen zelf bepalen hoe zij dit doen, maar dat betekent volgens Loonstein niet dat de zorgplicht vrijblijvend is. ‘Per geval moet worden bekeken of die goed is nageleefd. Nu verschuilen casino’s zich achter algemene wettelijke minimumeisen, zoals een verantwoord spelen-pagina en de mogelijkheid om een limiet in te stellen.’

Advocaat Benzi Loonstein: 'Onlinecasino's verschuilen zich achter algemene wettelijke minimumeisen, zoals een verantwoord spelen-pagina en de mogelijkheid om een limiet in te stellen.' Beeld Ivo van der Bent

Loonstein probeert in eerste instantie schikkingen te treffen met de onlinecasino’s, waarbij die de mogelijkheid krijgen buiten de rechter om vrijwillig de schade te vergoeden. In hoeveel zaken er al is geschikt, mag hij vanwege een geheimhoudingsclausule niet zeggen.

Wel zijn inmiddels de eerste vier dagvaardingen uitgebracht, omdat Loonstein er met de betreffende casino’s niet uitkwam. Een openbare zitting is voor zijn cliënten een grote stap, zegt hij, omdat ze zich vaak diep schamen. Ook lopen gokkers het risico op een boete en een strafblad als ze naar de rechter stappen, zeggen de casino’s dreigend; de gokkers hebben immers zelf deelgenomen aan een illegale markt. Overigens is dit in de praktijk nog nooit gebeurd, bevestigt de Kansspelautoriteit, die toezicht houdt op de gokbranche.

Vip-manager

In de tijd dat Kees zijn spaargeld vergokte – voordien had hij een goede baan in de evenementenbranche – hebben casino’s nooit contact met hem opgenomen om te vragen hoe het met hem ging. Wel kreeg hij als topspeler een eigen vip-manager toegewezen, die hem geregeld appte en belde. ‘Als ik dan 2.000 euro in de plus stond, zei hij: hé, je doet het goed, je hebt het geluk aan jouw kant, probeer dit nieuwe spel eens. Of: ik zie dat je volgende week jarig bent, je mag op onze kosten met je vriendin uit eten.’

Ook Tim (eveneens een schuilnaam), een andere cliënt van Loonstein die in twintig jaar tijd bijna twee ton vergokte, werd overladen met allerlei extraatjes. Kaartjes voor pokertoernooien bijvoorbeeld, of tripjes naar het buitenland. ‘In 2018 zat ik nog in de skybox bij een Champions League-wedstrijd van Ajax, betaald door Kroon Casino. Ik voelde me de man, maar eigenlijk zat ik tussen allemaal andere losers die heel veel geld hadden verloren.’

Tim, die een gediagnosticeerde impulsstoornis heeft, is zich ervan bewust dat hij zelf geld heeft overgemaakt naar online casino’s, zegt hij. ‘Maar het voelt ook alsof er misbruik van me is gemaakt.’

Zinloos

In een reactie stelt het in Zweden gevestigde bedrijf Kindred, een van de grootste aanbieders van online-kansspelen, dat een rechtsgang voor gokkers in Nederland zinloos is. Het moederbedrijf van onder meer de Nederlandse goksite Unibet spreekt van een ‘verdienmodel voor bepaalde advocatenkantoren’ en verwijst naar een zaak in 2016, waarin een gokker in het ongelijk werd gesteld.

De man eiste 185 duizend euro aan geleden verliezen terug van Unibet vanwege het illegaal aanbieden van kansspelen. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat de goksite hiervoor niet aansprakelijk kon worden gesteld. Omdat de overheid in die tijd nog geen vergunningen verstrekte aan onlinecasino’s en hier ook niet ‘bestendig op handhaafde’, was het volgens het hof ‘door de bank genomen niet maatschappelijk onwenselijk, illegaal of strafwaardig’. Met andere woorden: online-kansspelen werden gedoogd.

Volgens Benzi Loonstein is deze jurisprudentie inmiddels achterhaald: de Raad van State oordeelde dit jaar dat het aanbieden van online-kansspelen voor 1 oktober 2021 wel degelijk verboden was en dat er dus geen sprake was van een gedoogbeleid.

Sociaal standpunt

Ook Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, plaatst vraagtekens bij de uitspraak uit 2016. ‘De rechter heeft toen een heel liberaal standpunt ingenomen, terwijl je het ook vanuit een socialer standpunt kunt bekijken: het is een kwestie van fatsoen om mensen niet mateloos te laten gokken en in de problemen te laten komen. Ik acht niet uitgesloten dat een hogere rechter een andere afweging maakt.’

Kees is na anderhalf jaar gestopt met gokken. Hij volgt momenteel een nazorgtraject bij verslavingskliniek Jellinek. Gokken blijft voor hem een trigger, zegt hij. ‘Nu met het WK word ik bestookt met reclames en aanbiedingen, waardoor ik toch af en toe op bepaalde goksites ga kijken. Gisteren kreeg ik nog een mailtje: stort nu 100 euro, dan krijg je er 300 voor terug op je account.’