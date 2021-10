Goffertstadion tijdelijk gesloten om instorting uitvak te onderzoeken

NEC moet op zoek naar een tijdelijk nieuw onderkomen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De tribune stortte in terwijl de Vitesse-supporters feestvierden. Even daarvoor had hun club met 0-1 van de thuisploeg gewonnen. Er vielen geen slachtoffers.

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gaat onderzoeken hoe het incident kon gebeuren. Daarvoor moet het stadion tijdelijk dicht, meldt NEC op zijn website. De voetbalclub gaat op zoek naar een nieuwe locatie om de komende tijd zijn thuiswedstrijden af te werken.

Eerder dook Haskoning ook al in de instorting van het dak van het Afas Stadion van AZ in 2019. Daaruit kwamen te dunne lassen, ontwerpfouten, neerwaartse windbelasting en zwakke plekken door eerdere stormen naar voren als belangrijkste redenen voor het incident. Betrokken instanties hebben in Nijmegen nog geen idee. Burgemeester Hubert Bruls zei na de gebeurtenis dat er ‘geen indicatie is dat het Goffertstadion onveilig is’.

Breder plaatje

Toch past het voorval in een breder plaatje van instortingsincidenten in Nederland. De val van het AZ-dak, waarbij eveneens geen slachtoffers vielen, was voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aanleiding voor grootschalig onderzoek naar grote publieke gebouwen in Nederland. Uit haar inventarisatie bleek dat in de afgelopen twintig jaar bij ruim zestig gebouwen ernstige constructieve gebreken waren aangetroffen.

De OVV adviseerde om voor grote publieke gebouwen een periodieke controle (APK) in te stellen, omdat de veiligheidscontrole in zulke voorzieningen op dit moment onder de maat is. Met die raad is nog niets gedaan.

Na een ingestorte parkeergarage bij de luchthaven van Eindhoven in 2017 beloofde de bouwsector de controle te verbeteren. Maar die inspectie schiet tot dusver tekort, concludeerde de Onderzoeksraad. Als gebouwen eenmaal in gebruik zijn, wordt bijna niet maar naar de veiligheid omgekeken.

Voor voetbalstadions is in de tussentijd wel een protocol opgesteld. Jaarlijks controleren de voetbalclubs of hun stadion nog voldoet aan allerlei eisen, zoals de kwaliteit van het gebouw, maar ook de brandveiligheid. Volgens experts voldoet die check niet, deels omdat bijvoorbeeld scheuren in het beton met het oog moeten worden beoordeeld. ‘Nog altijd is de inspectie van voetbalstadions te vrijblijvend, met dit ongeluk als tragisch resultaat’, zegt hoogleraar constructieleer Rob Nijsse (TU Delft), tegen Trouw.

De KNVB ziet graag dat de inspectie in handen komt van een extern bureau, zoals in Engeland gebeurt. Nu moet de gebouweigenaar, vaak de gemeente, de voetbalbond jaarlijks garanderen dat een checklist is nagelopen. De KNVB moet daarop vertrouwen, maar ziet liever dat die beoordeling door voetbalstadionexperts gebeurt. Niet door iemand die, bij wijze van spreken, de volgende dag weer een bioscoop of bibliotheek keurt.

GeldreDome

Ondertussen zoekt NEC naar een nieuwe locatie voor de komende thuiswedstrijden. Algemeen directeur Van Schaik vindt uitwijken naar het Geldredome in Arnhem, waar rivaal Vitesse zijn thuiswedstrijden speelt, geen optie. Het past ‘niet bij de ontwikkelingen van de afgelopen periode en de situaties tussen de beide clubs en zeker de supporters’, zegt hij tegen de NOS.

Rondom de wedstrijd van afgelopen weekend ontstonden rellen tussen beide supportersscharen. Volgens de politiechef was sprake van ‘ongekende agressie’: 23 mensen werden aangehouden.