‘Goeie peer’ Menno Snel gaat opnieuw diep door het stof

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën in gesprek met een van de getroffen ouders in de pauze van het debat in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

Goedemiddag,

Terwijl staatssecretaris Snel de Kamer probeert te overtuigen dat hij de juiste man is om de fraudebestrijding weer terug op de rails te krijgen, stuit het kabinet op een nieuwe stikstofhorde.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

DEBAT VAN DE DAG

Menno Snel vecht voor zijn politieke leven

De dag van staatssecretaris Snel en de Tweede Kamer begon met het te woord staan van een grote groep emotionele ouders die nog een keer om aandacht vroegen voor wat hen door de Belastingdienst is aangedaan. Die emoties sijpelden door tot in de eerste fase van het debat, toen er soms tranen vloeiden op de publieke tribune en een man de Kamer toeriep dat zijn ‘hele leven naar de klote is’.

Applaus en oplopende emoties bij gedupeerden op publieke tribune bij #debat #toeslagenaffaire pic.twitter.com/bt28xL9vZw — Roel Schreinemachers (@RoelSchrein) 4 december 2019

Het miste z'n invloed niet op de Kamerleden, die één voor één hun diepe medeleven betuigden met de getroffen ouders. In de woorden van SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Mensen zijn jarenlang vernederd door de Belastingdienst.’

En ook Snel toonde zich niet onbewogen, toen hij voor de derde keer diep door het stof ging vanwege het optreden van zijn fraudebestrijdingsteam. Beroemd zijn inmiddels de stoere berichten die intern rondgingen (‘Ladies and gentlemen, we got him’), het opschrift dat een medewerker in zijn pen liet graveren (‘bij twijfel altijd afwijzen’) en de gewraakte ‘80-20-benadering’: als 80 procent van de fraudeaanpak terecht was, viel 20 procent onder de nevenschade die op de koop toe werd genomen. Honderden klanten van het Eindhovense gastouderbureau Dadim werden zo in diepe ellende gestort.

Dat spijt Snel ten zeerste, benadrukte hij. ‘De grenzen van de handhaving zijn overschreden. Een overheid die je aanwijst als fraudeur zonder dat je zelf wist waarom, dat is heel erg. Wat voor compensatieregeling wij hier ook bedenken, het leed kan ik nooit meer helemaal goedmaken.’ En tegen de volksvertegenwoordiging: ‘Nooit had ik de bedoeling uw Kamer van het kastje naar de muur te sturen.’

De vraag is nu vooral of de Kamer genoegen neemt met Snels voornemens om de ouders ruimhartig te compenseren, ook eventuele nieuwe slachtoffers snel te erkennen en de cultuur bij de Belastingdienst zo te veranderen dat dit nooit meer zal gebeuren.

Aan de ene kant is er alom respect voor Snels dossierkennis en de doortastendheid die hij aan de dag legt in debatten. Aan de andere kant blijven er maar berichten komen dat Snel nog lang niet voortvarend genoeg is in de aanpak van deze fiscale tragedie. Denk-Kamerlid Farid Azarkan beschreef de stemming bij een groot deel van de oppositie kort en krachtig: ‘Ik vind de staatssecretaris een goeie peer, daar ben ik eerlijk over. Maar waarom doet deze toffe peer niets?’

Moegestreden en murw gebeukte ouders nu nog met hun vragen doorverwijzen naar de Belastingtelefoon, zoals Snel vanmiddag in een onbewaakt ogenblik deed, is in elk geval geen goed idee:

Dit gebeurde op de publieke tribune toen Menno Snel gedupeerden de tip gaf de Belastingtelefoon te bellen. pic.twitter.com/7kEgbuZJEG — Guus Valk (@apjvalk) 4 december 2019

Het debat is nog in volle gang en zal nog zeker tot begin van de avond duren.

TEGENVALLER VAN DE DAG

Linkse oppositie tegen stikstofplan

Lodewijk Asscher (PVDA), Jesse Klaver (Groenlinks) en Lilian Marijnissen in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

Alsof de stikstofcrisis niet al ingewikkeld genoeg is voor Rutte III, komt er opeens nog een hindernis bij. Na alle opluchting over het feit dat de coalitie onlangs tenminste een begin van een oplossing kon presenteren om de woningbouw vlot te trekken, lijkt nu het parlementaire draagvlak weg te vallen. Zoals bekend was de rechtse oppositie (PVV, Forum, SGP) al niet gecharmeerd van de plannen, maar nu gooien ook GroenLinks, SP en PvdA de kont tegen de krib. En als dat niet snel verandert, heeft het kabinet voor de stikstofaanpak geen meerderheid in de Eerste Kamer.

In tegenstelling tot het kamp aan de rechterzijde willen de linkse partijen juist meer ambitie dan het kabinet nu aan de dag legt. De partijen missen concrete maatregelen om de stikstofuitstoot daadwerkelijk te verminderen. Ze eisen duidelijke maatregelen om de natuur te beschermen en te herstellen en de veestapel in te krimpen. Hun steun komt er pas als verantwoordelijk minister Schouten die ambitieuzere maatregelen alsnog snel presenteert. Daar zullen VVD, CDA en ChristenUnie, die toch al kampen met een morrende achterban, bepaald niet vrolijk van worden.

ONDERTUSSEN IN...

Het opinieblog

Het wachtgeld van Klaas Dijkhoff en zijn onterecht ontvangen reiskostenvergoeding – had hij over het hoofd gezien en stort hij terug – zorgt voor verontwaardiging onder Volkskrant-lezers. De een heeft het over Dijkhoff ‘de best geklede man’, een ander over de politicus als ‘de slimste mens’. Maar meer dan het gedrag van de VVD-fractievoorzitter, moeten we ons zorgen maken over het vergoedingensysteem, meent een lezer, ‘We plengen krokodillentranen’. Lezersbrieven over Dijkhoff op ons Opinieblog.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Beeld ANP - Bart Maat

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.