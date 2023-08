Goedkoper tanken en zuiniger rijden: zo doe je dat

Binnenkort rijden wij naar Schotland. Schoonfamilie rijdt naar Ierland. Vrienden zijn onlangs op en neer getuft naar Italië. Het CBS zegt dat de autovakantie onverminderd populair is onder Nederlanders. Dat lijkt te kloppen.

Tegelijk is brandstof onverminderd duur. Sinds op 1 juli de accijnsverlaging gedeeltelijk is vervallen, schieten de prijzen vaak weer door de 2 euro. Besparen op benzine (of diesel of lpg, maar dat ga ik er niet steeds bij schrijven) is daarom geen overbodige luxe. Zeker bij lange (vakantie)ritten kan het een of twee tientjes op een volle tank schelen.

Er zijn twee routes naar lagere brandstofkosten voor je auto: goedkoper tanken en zuiniger rijden. Om met die eerste te beginnen: een app met actuele brandstofprijzen is onmisbaar. De ANWB heeft er een. Je hebt ook de tankservice-app van DirectLease.

De verschillen in benzineprijzen kunnen in Nederland oplopen tot wel 30 cent per liter. In die apps zie je waar bij jou in de buurt de goedkopere pompen staan. In zijn algemeenheid geldt: tank niet langs de snelweg en niet bij de grote ketens, maar bij zaken als Fieten Olie, Tango of TinQ. Gezellig is anders bij deze vaak onbemande pompstations in the middle of nowhere, maar het levert wel wat op. Veel van deze ketens hebben ook nog eens hun eigen extra kortingsdagen. Volgens de ANWB tref je de laagste prijzen in het weekend. Sowieso is maandag de duurste tankdag, die dag geeft niemand korting.

Een tweede optie is besparen door bewuster te rijden. Dit geldt overigens ook voor elektrische auto’s. Ten eerste betekent dat: rustig aan! Op veel snelwegen in Nederland mag je ’s avonds 120 of 130 kilometer per uur rijden. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Met 100 km/u verbruik je 15 tot 25 procent minder brandstof dan bij 130 km/u, schrijft Milieu Centraal op haar website. Dat scheelt grofweg 4 euro op een uurtje rijden.

Denk ook aan anticiperen op stoplichten, rotondes en zebrapaden, de auto laten uitrollen en daarna snel opschakelen. Ooit werd dit ‘het nieuwe rijden’ genoemd. De meeste auto’s hebben het laagste verbruik bij een snelheid tussen de 60 en 80 km/u in de hoogste versnelling, volgens ANWB.

Ook helpt het om de cruise control aan te zetten, de bandenspanning op de voorgeschreven 2 bar te houden en de bagage licht te houden. Rijd bijvoorbeeld nooit rond met ongebruikte dakkoffers of fietsendragers. Op Google Maps kun je tegenwoordig de voorkeur geven aan de zuinigste route in plaats van de kortste.

Wat ten slotte ook veel energie verbruikt zijn je stoel-, ruit-, spiegel- en stuurverwarmingen en de airco. Gebruik ze met mate, vooral die laatste. Een snikhete auto koel je gratis (en sneller) door eerst een stukje met open ramen te rijden, voordat je de airco aanzet.