Goedkope citytrip vanaf Schiphol is terug van weggeweest

Lees ook

Vleugellam: coronaramp gaat aan geen enkel Europees luchtvaartbedrijf voorbij

Twee maanden nadat het vliegverkeer tot stilstand is gekomen, maakt de luchtvaart de voorlopige balans op. In Europa leidt de coronapandemie al tot tienduizenden ontslagen, de afschrijving van honderden vliegtuigen en miljarden aan staatssteun. En het einde is nog niet in zicht.

Vliegen in virustijd: beangstigende stilte op de boordradio

Zo’n 3.800 Nederlandse verkeersvliegers zitten al bijna twee maanden thuis omdat de coronapandemie het luchtverkeer heeft verlamd. Af en toe mogen ze nog de lucht in. Hoe dat is? ‘Een collega die positief werd getest zat zes weken vast, in Taiwan.’