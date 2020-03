Goedkoop, simpel beademingsapparaat moet piek op ic’s helpen verlichten

Beademingsmachine van Radboud MC. Beeld Free Breathing

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) waarschuwt dat de piek van ic-plekken waarschijnlijk eind mei komt, en 2200 bedden kan bedragen. Het zou kunnen dat de grens van het aantal beschikbare beademingsapparaten dan in zicht komt. Nu sturen Defensie en dierenartsen hun beademingsapparatuur al naar ic-afdelingen door het hele land, maar misschien is dat zelfs onvoldoende als de toestroom aan kritieke coronapatiënten verder toeneemt.

Ingenieurs van het Limburgse lichtbedrijf Stogger en appbouwer Cosmicnode beseften ruim twee weken geleden dat hun eigen zaken door de coronacrisis stilvielen, en besloten zich te richten op een machine om ‘onnodige sterfgevallen te voorkomen’. Ze ontwikkelden daarom met hulp van intensivist Hugo Touw (Radboudumc) een goedkope ventilator voor covid-19-patiënten met ernstige ademhalingsproblemen. Het team test nu en het apparaat kan volgens het bedrijf over twee weken geleverd worden.

Een ‘gewone’ beademingsmachine is geavanceerd en kost tot 50.000 euro, legt Touw uit. De simpele ‘VentilatorPAL’ is daarmee niet te vergelijken. Stel je een kritieke patiënt voor, die in het ergste geval bij gebrek aan apparatuur lange tijd met een handpompje beademd moet worden. Daarbij zou continu een verpleger aan het bed van een patiënt moeten zitten. De Limburgse machine zou dat simpele proces automatisch kunnen doen, en anders dan de standaardapparatuur slechts 370 euro kosten. Een geavanceerd beademingsapparaat heeft volgens Touw ‘high-end-motoren’, tientallen modi en sensoren die druk en flow meten. ‘Dat helpt een patiënt zelf weer te gaan ademen. Ons apparaat is er puur om mensen in leven te houden als het niet anders kan.’

Het bedrijf richt zich ook op landen als Spanje, Italië en de VS, zegt ingenieur Stefan Dorssers. ‘Daar is meer nood aan beademingsapparatuur dan in Nederland.’ In een Italiaans ziekenhuis werden deze week omgebouwde snorkelmaskers van de Decathlon gebruikt om patiënten te beademen. Het Limburgse bedrijf zegt ‘nauwelijks’ commercieel belang te hebben bij hun uitvinding, en maakt de bouwtekeningen publiek zodra alle testen gedaan zijn. Landen met te weinig eigen beademingsapparatuur zouden de goedkope machine zo zelf kunnen bouwen.

De ‘VentilatorPAL’ past in een langer rijtje noodoplossingen. Onderzoekers van de Universiteit Twente en het Amsterdam UMC ontwikkelen een systeem waarmee je met één beademingsapparaat twee patiënten kan beademen. Ook een persluchtbedrijf uit het Brabantse Deurne zet volgens het Eindhovens Dagblad ‘de laatste puntjes op de i’ van hun noodbeademingsmachine’.

Intensivist Touw noemt de voorlopige testresultaten van de VentilatorPAL ‘erg goed’, en roept het Ministerie van VWS op om de eerste 1.000 modellen te financieren en het apparaat versneld te laten testen. Hij werkt zelf met kritieke patiënten in Nijmegen en ziet de mogelijke gevaren. Het ministerie heeft het idee samen met ‘heel veel andere ideeën’ ontvangen. De Inspectie Gezondheid en Jeugd gaat contact opnemen met het Limburgse bedrijf om te kijken of de apparatuur veilig werkt en ‘adequaat‘ is. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan vervolgens stimuleren bij de productie van beademingsapparatuur.

‘Fijn dat iedereen keihard meewerkt’, zegt longfysioloog Frans de Jongh van de Universiteit Twente over het Limburgse initiatief. Hijzelf is betrokken bij de beademingsmachine voor twee patiënten. Wel benadrukt De Jongh dat we ons waarschijnlijk ‘meer zorgen moeten maken over de personeelstekorten op Nederlandse ic-afdelingen dan over een gebrek aan apparatuur’.