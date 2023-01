Goede tijden keren eindelijk terug voor bouwers van windturbines

Windmolens tussen Zeewolde en Almere. Beeld Raymond Rutting /de Volkskrant

‘We zouden moeten rondlopen met een grote grijns’, zegt Giles Dickson, directeur van de Europese koepel WindEurope afgelopen zomer. ‘Maar alle vijf Europese fabrikanten van windturbines draaien verlies.’ Na een dramatisch jaar lijkt het tij nu te keren. Dat is onder meer te danken aan uitgebreide stimuleringspakketten die diverse overheden hebben aangekondigd voor de duurzame energiesector.

Doordat veel maatregelen tot het einde van het decennium van kracht blijven, neemt de druk op de marges af, aldus zakenbank Jefferies. Halverwege het decennium zijn marges van rond de 10 procent weer mogelijk, aldus de analisten, die beleggers aanraden aandelen in de sector te kopen. De laatste keer dat de windsector marges boven de 10 procent bereikte, was in 2017.

Er gloort hoop

RepowerEU, het omvangrijke energieherstelprogramma dat Brussel optuigde na de Russische inval in Oekraïne, heeft tot nu toe niet of nauwelijks effect op de sector. Maar dat gaat de komende maanden veranderen, is het idee. Voor 80 gigawatt aan windprojecten die nu ‘vast’ zitten in het vergunningstraject, gloort volgens de analisten hoop.

Zij zien het aantal orders in Europa en de Verenigde Staten dit jaar flink opveren. De groeispurt zal vermoedelijk aanhouden tot het einde van het decennium, doordat zowel Europa als de Verenigde Staten nu twee keer meer windenergie hebben ingepland dan de afgelopen vijf jaar.

Bouwers, die tot voor kort leden onder sterk gestegen kosten voor materiaal en personeel, zijn inmiddels in staat die hogere kosten door te berekenen aan klanten. Ook zijn er minder problemen bij toeleveranciers en wordt het onderdelentransport per schip goedkoper. De sector heeft ook baat bij de opheffing van de vele lockdowns in China. Al met al is het dieptepunt van het vierde kwartaal van 2022 nu gepasseerd, denken de analisten.