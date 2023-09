Goede doelen zijn coronadip te boven, KWF Kankerbestrijding is grootste goede doel van Nederland

Collectant voor KWF Kankerbestrijding gaat met QR-code de deuren langs in Breukelen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De grote goede doelen zijn de coronadip goed te boven gekomen. De 25 grootste filantropische instellingen zagen hun inkomsten uit donaties van particulieren met bijna 5 procent stijgen naar 789 miljoen euro. In de nasleep van de coronacrisis waren de inkomsten vorig jaar juist tijdelijk weggezakt. Goede doelen hebben altijd een enorm trouwe achterban waardoor de inkomsten uit donaties meestal een erg stabiel verloop vertonen. Door eenmalige (hoge) erfenissen kunnen individuele goede doelen soms wel een positieve uitschieter hebben, zoals het Reumafonds dat in 2022 met één erfenis 6,5 miljoen euro ontving.

KWF Kankerbestrijding blijft nog altijd veruit het grootste goede doel in Nederland met 127,6 miljoen euro aan inkomsten. Aangezien kanker nog altijd de grootste volksziekte is, is ook de steun onder de bevolking het grootst. Bij gezondheidsfondsen hangt de opbrengst uit donaties nauw samen met het aantal zieken per aandoening. Ook de Hartstichting en de Stichting Alzheimer krijgen jaarlijks tientallen miljoenen binnen. De spierziekte ALS heeft de afgelopen jaren weliswaar veel aandacht getrokken – onder meer door succesvolle sportacties en campagnes – maar kent in Nederland verhoudingsgewijs weinig slachtoffers. Met een opbrengst van 4,4 miljoen euro staat ALS Nederland daarom niet in de top-25 van grootste goede doelen.

Van de hulporganisaties zijn het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen het grootste met respectievelijk 53 en 47 miljoen euro aan donaties. Natuurmonumenten ontvangt van de natuur- en milieuorganisaties in 2020 het meeste geld van donateurs, onder meer door hoge bijdragen uit legaten en erfenissen. Het Leger des Heils, ook actief in hulpverlening, is in Nederland het grootste goede doel met een christelijke achtergrond.