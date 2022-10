Goede doelen zien donatiegolf op gang komen dankzij ‘energiecompensatie’

De gasprijs is flink gestegen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Toen halverwege vorige eeuw de eerste AOW-uitkeringen werden uitgekeerd, ontving het ministerie van Financiën naar verluidt brieven en geld. De afzenders hadden de uitkeringen niet of niet helemaal nodig, zo schreven zij aan Willem Drees.

De anekdote is weer actueel nu alle Nederlandse huishoudens in november 190 euro ‘energiecompensatie’ ontvangen via hun energieleverancier. In december volgt nogmaals 190 euro. Sommige energiebedrijven storten het direct op de rekening, andere verrekenen het met het maandelijkse voorschot. De operatie kost de schatkist bijna 3 miljard euro.

Veel Nederlanders hebben daar een ongemakkelijk gevoel bij. Want hoewel sommige gezinnen haast bezwijken onder de gestegen stookkosten, voelen miljoenen huishoudens amper iets van de crisis. Sterker: wie een vast energiecontract heeft, of een nieuwbouwhuis dat netto energie oplevert, gaat erop vooruit.

‘Wij hebben inderdaad weer de vraag gekregen van burgers of ze het konden terugstorten’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën. ‘Maar dat gaat niet. Wij keren het geld uit aan de energiebedrijven, en die moeten ook aantonen dat het echt aan klanten is overgemaakt. Dus terugstorten naar die bedrijven geeft problemen. En er is bij de Belastingdienst ook niet één rekeningnummer waarnaar mensen geld kunnen overmaken dat ze niet nodig hebben.’

Maatwerk is lastig

De regeling moest nou eenmaal snel ingevoerd worden, en dan is het lastig om maatwerk te leveren, zei energieminister Rob Jetten (D66) recentelijk in de Tweede Kamer. Wie het geld niet nodig heeft, kan het wat hem betreft het best schenken aan goede doelen die dicht staan bij de mensen die wel een koude winter tegemoet gaan. Zelf gaat hij het overmaken aan de Voedselbank.

Dat is ook een van de goede doelen die energieleverancier Vandebron aanbeveelt in een brief die klanten deze week ontvingen, samen met het Armoedefonds en het Kansfonds – allemaal organisaties die snel laagdrempelige hulp bieden aan de mensen in financiële nood.

‘Wij wisten van niets, maar zijn heel bij met die actie van Vandebron’, zegt directeur Henriëtte Hulsebosch van het Kansfonds. Het fonds ondersteunt lokale welzijnsorganisaties ‘in de haarvaten van de samenleving’. De actie ‘Help elkaar de winter door’ is specifiek gericht op mensen die de energiecompensatie nog niet nodig hebben, en loopt volgens Hulsebosch erg goed. ‘Vrijdagochtend al 92 duizend euro binnen, terwijl mensen de compensatie nog moeten ontvangen.’

Veel van die lokale organisaties hebben zelf ook extra wervingsacties. Zoals Energiebank Rotterdam, dat al vijf jaar burgers adviseert bij het omlaag brengen van hun energierekening, door gedrag aan te passen; de organisatie levert gratis materialen als tochtstrips, ledlampen en besparende douchekoppen. ‘Dat was een redelijk rustig project, maar nu hebben we wachtlijsten’, zegt een woordvoerder. De Energiebank gaat vooral in december, ‘als de kerstgedachte is losgebarsten’, flink collecteren. ‘Want wij zien veel mensen die het hard nodig hebben.’