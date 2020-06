Goed virusnieuws: Congo is ebola-vrij verklaard

Een aan ebola overleden kind wordt begraven in Congo. Beeld REUTERS

De Congolese regering en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hingen donderdag de vlag uit omdat het 42 dagen geleden is sinds in Oost-Congo de laatste patiënt uit een ebola-kliniek werd ontslagen. Deze officiële meetperiode staat gelijk aan tweemaal de maximale incubatietijd van ebola.

De directeur van de WHO, Thedros Adhanom Ghebreyesus, sprak tijdens een online persconferentie zijn vreugde uit over het einde van de meest dodelijke ebola-uitbraak die Congo heeft meegemaakt sinds het virus er 44 jaar geleden werd ontdekt. Meer dan 2.200 Congolezen zijn in de afgelopen 23 maanden aan de ziekte gestorven, een getal dat volgens Ghebreyesus nog veel hoger was uitgevallen als er geen doorbraak was bereikt met vaccinering. De inenting van meer dan 300.000 Congolezen is ‘een overwinning voor de wetenschap’.

In april leek de epidemie al bijna voorbij, maar kort voor het uitroepen van de overwinning werd er toch weer een nieuwe besmetting ontdekt. De opflakkering van het ebola-virus werd snel weer gedoofd, reden waarom de epidemie nu alsnog ten einde kan worden verklaard.

Dat Congo na zijn tiende ebola-uitbraak niet achterover kan gaan leunen, blijkt uit de elfde uitbraak die sinds 1 juni elders in het uitgestrekte land aan de gang is. Het virus in de provincie Equateur staat volgens experts los van de recente ebola in het meer dan 1.200 kilometer verderop gelegen Oost-Congo. De besmettingsbron in Equateur is mogelijk het rauwe vlees van een wild dier. De jongste uitbraak wordt waarschijnlijk niet zo groot als die in het oosten, waar hulpverleners voortdurend gehinderd werden door gewapende milities. Dertien mensen in Equateur zijn tot nu toe overleden. Artsen proberen er zo veel mogelijk mensen te vaccineren.