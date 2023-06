Goed nieuws voor vakantiegangers met elektrische auto: laadpaalstress in Frankrijk neemt af

Oplaadpunt bij vliegveld Oostende. Beeld Maaike Tijssens / Belga

Voor vakantiegangers met een elektrische auto is de laadpaalstress dit jaar wellicht minder groot: het aantal laadpalen is vorig jaar in de Europese Unie (EU) met 150 duizend toegenomen.

In Frankrijk is het aantal openbare oplaadpunten zelfs bijna verdriedubbeld. Begin 2021 telde het land nog 30 duizend openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s, een jaar later zijn het er ruim 80 duizend.

Ook in Spanje, Oostenrijk en Denemarken is het aantal laadpunten rap toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat laten cijfers van ChargeUp zien, de Europese vereniging van laadpaalaanbieders. In de hele EU zijn er nu 475 duizend oplaadpunten.

In bijna ieder land kwamen er laadpalen bij, maar in Nederland daalde volgens ChargeUp het aantal openbare laadpalen in 2022 volgens ChargeUp. Dat komt omdat de organisatie een deel van de laadpunten in 2021 ten onrechte als openbaar had bestempeld.

Desondanks staan ook in 2022 nog steeds de meeste openbare laadpalen (111 duizend) in Nederland. Daarna heeft Duitsland (88 duizend) de meeste. Polen, Tsjechië, Hongarije en Slovenië hebben er ieder nog geen 5.000.

Ongeveer 12 procent van alle laadpalen in de EU is een snellaadpaal die elektrische auto’s in minder dan een uur volledig kan opladen. Het aantal snelladers per 100 kilometer is van de populaire vakantieroutes het hoogst op weg naar de Costa Brava (54 per 100 kilometer), blijkt uit gegevens van de ANWB. Op weg naar het Zwarte Woud is de snellaadpaaldichtheid relatief laag (26 per 100 kilometer), net als langs de Route du Soleil (34 per 100 kilometer).