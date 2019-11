Goed nieuws over de zorg: Nederlanders geven hun behandelaars hoog rapportcijfer

Een huisarts helpt een vrouw met keelklachten. Beeld ANP

Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek Belevingen 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarin zijn de beoordelingen van 9.500 Nederlanders van boven de 18 jaar verwerkt. Van de in beeld gebrachte beroepsgroepen krijgen fysio- en oefentherapeuten gemiddeld het hoogste cijfer: een 8,1. De huisarts scoort een 7,8.

‘Het Nederlandse zorgstelsel is een van de duurste van de Europese Unie, maar je krijgt er ook wat voor’, concluderen de onderzoekers, die voor het eerst sinds 2013 weer eens de (on-)tevredenheid over de kwaliteit van zorgverleners peilden.

Tot 2013 bracht het CBS dat in de jaarlijkse Gezondheidsenquête in beeld. Destijds scoorden de zorgverleners een rapportcijfers van 7,8 tot 8. De Landelijke Huisartsen Vereniging verrichtte in 2015 ook onderzoek en kwam uit op een 7,9 voor de bijna 12 duizend huisartsen.

Verschillen

Uit het nu gepresenteerde onderzoek Belevingen 2018 rijst het beeld dat mannen meer tevreden zijn over hun huisarts dan vrouwen, en ouderen meer tevreden dan jongeren. Zeven op de tien Nederlanders bezochten in 2018 een of meerdere keren hun huisarts. Acht op de tien hun tandarts, drie op de tien een fysio- of oefentherapeut en een op de tien een psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Al die zorgverleners kregen niet altijd een voldoende van hun patiënten. Zo kreeg drie procent van de fysio- en oefentherapeuten een rapportcijfer van 5 of lager. De drie meest genoemde klachten: de behandeling leverde te weinig of geen resultaat op, duurde te lang of was niet goed afgestemd op de klacht van de patiënt. Ook drie procent van de tandartsen kreeg een onvoldoende. Dat gold ook voor vijf procent van de huisartsen.