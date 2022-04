Goed getimede staking doet Schiphol op eerste vakantiedag direct overstromen, met rijen passagiers tot op de stoep

Grote drukte in vertrekhal 2 van Schiphol zaterdagmiddag. Die was het gevolg van het begin van de meivakantie, en werd vergergerd door een wilde staking van KLM-afhandelingspersoneel die zes uur duurde. Beeld Joris van Gennip

Als je als KLM-grondpersoneel aandacht voor grieven over de arbeidsomstandigheden wilt, kun je het begin van de meivakantie het ideale moment voor een staking op Schiphol noemen. Als je die dan vervolgens ook daadwerkelijk uitvoert, weet je zeker dat boel op de luchthaven volkomen in de soep loopt en de actie in ieder geval niet onopgemerkt voorbijgaat. En dat was precies wat er zaterdag vanaf zes uur ’s ochtends gebeurde.

Door de wilde, niet aangekondigde of door vakbonden georganiseerde staking, liepen tientallen vluchten vertraging op of werden geannuleerd. Doordat het grondpersoneel van KLM besloot het werk neer te leggen, konden de vliegtuigen niet uit- en ingeladen worden. Arriverende passagiers konden nog wel uitstappen, maar daarbij hield het op. En al die tijd kwamen nieuwe reizigers zich op de luchthaven melden.

Rij met wachtende passagiers begint al op de stoep

Dus liet de luchthaven regelmatig omroepen dat vanwege ‘vakantie en personeelstekort’ er helaas wat vertraging was ontstaan. Dat hadden de mensen zelf al door, want de rij met wachtende reizigers voor vertrekhal 2 begon buiten en werd via vertrekhal 3 geleid. Om gedrang en chaos te voorkomen, had de luchthaven besloten om de ingang naar hal 2 tijdelijk te sluiten, vertelde een Schiphol-medewerker, die verder niks over de chaos mocht vertellen. ‘Want daar hebben we woordvoering voor.’

Ondertussen liet ze af en toe een schrijnend geval alsnog door, voor de vorm en uit empathie. Zoals een Spaanse moeder met dochtertje en haar Mickey Mouse- rolkoffer, die eerst al vertraging met de trein had gehad en nu hun vlucht binnen twintig minuten zou zien vertrekken. Het wordt heel moeilijk, kreeg ze te horen. Maar daar nam de Spaanse geen genoegen mee. ‘Vertel me gewoon welke kant ik op moet rennen’, vroeg ze half huilend. En toen mocht ze onder het lint door.

De meeste reizigers kregen van de Schiphol-medewerker de realistische boodschap te horen. ‘Als de vlucht vertraagd is, moet u in de rij gaan staan en haalt u het wellicht wel. Anders heeft het toch geen zin.’ Rennen had sowieso geen zin. Wel wees ze sommige mensen op een binnendoor route, zodat ze niet buiten hoefden aan te sluiten. ‘Achter Victoria’s Secret naar boven.’

En hop, daar gingen ze, op naar de roltrap van hal 3, zodat ze halverwege de rij uitkwamen in de hal. Dat leverde dan weer verontwaardigde blikken op van de wachtenden achter het glas, buiten de hal, die niet op de geheime route waren gewezen.

Wie in vertrekhal 2 moest zijn, kon buiten Schiphol al op de stoep in de rij gaan staan. Beeld Joris van Gennip

Aanstichters van staking laten zich niet zien op luchthaven

Het grondpersoneel, de aanstichters van het gedoe, lieten zich overigens niet zien op de luchthaven. Anders hadden ze kunnen vertellen waarom ze staakten en uitleg kunnen geven over de werkdruk, het personeeltekort en de matige arbeidsomstandigheden, zoals het bruto startsalaris van 11,72 per uur waarmee ze volgens de wervende advertenties als ‘toppers die de schouders er onder willen zetten’ bijdragen aan ‘onvergetelijke vluchten’.

Toch ondergingen de meeste reizigers de enorme wachttijd gelaten. Zoals Tarek, achternaam onbekend, die met zijn dochters en vriendin op weg was naar New York. Een uurtje stonden ze inmiddels te wachten en ze hadden nog ongeveer een uur speling. ‘Zeuren en jammeren heeft geen zin. Bovendien, denk je dat ze met een halfvol vliegtuig vertrekken?’ Het komt wel goed, dacht hij.

Ondertussen werden hij en zijn dochter Zoë en Vonne en vriendin Anouk vermaakt door goochelaar Chris, die vanwege de verwachte drukte door Schiphol was ingehuurd om de lange rijen met wat kunstjes te vermaken. Zo liet hij een ring van een van zijn vingers verdwijnen, die vervolgens opdook aan een sleutelbos. Hij goochelde wat met een markeerstift, zette er een kruisje mee op zijn eigen hand, die vervolgens zomaar ineens op de hand van een reiziger stond. En ondertussen moest de goochelaar er ook voor waken dat de reizigers wel gewoon hun karretjes bleven voortduwen.

Zoals de familie Van Dijk, vader en moeder Sebas en Lieke, met hun kinderen Lune en Duuk, en hun karretje met een enorme tas met surfplanken, die Sebas op zijn slippers elke keer een klein stukje vooruit duwde. ‘We maken ons niet druk’, zei hij met een grijns. De eindbestemming was El Salvador, waar hun beide kinderen mee gaan doen aan het wereldkampioenschap golfsurfen. Ze vlogen via Detroit en Atlanta. Stress had geen zin, aldus Lieke. ‘Die vlucht in Detroit missen we sowieso. We zien het wel. Dan overnachten we daar eerst maar.’