‘Godfather van Oss’ wil niet meer meedoen aan megaproces: ‘Dit is een circus’

Martien R., een van de verdachten in de zaak Alfa. Beeld ANP

Martien R. is teleurgesteld, boos en voelt zich niet serieus genomen. ‘Alle verzoeken van de verdediging zijn afgewezen. Elk recht op een eerlijk proces heeft u afgewezen’, zegt hij. ‘U heeft de verkeerde toga aan, u zit op de verkeerde stoel. En ook uw collega’s bakken er niks van.’ Advocaat Kuijpers vindt dat de rechters bevooroordeeld zijn. ‘De rechtbank neemt de zienswijze van het Openbaar Ministerie helemaal over. Geen enkel verzoek van ons is toegewezen.’

Volgens Kuijpers wil meer dan de helft van de andere verdachten – in totaal veertien, van wie veel familieleden van Martien R. – en hun advocaten ook niet meer meedoen aan het proces. Hij zegt dat een wrakingsverzoek in dit geval geen zin heeft, omdat de Hoge Raad eerder al heeft geoordeeld dat zo’n verzoek wegens een onwelgevallige beslissing niet gehonoreerd moet worden.

Daarom vraagt hij de rechtbank nu om ‘verschoning’, waarbij de rechters zich vrijwillig terugtrekken om plaats te maken voor een nieuwe rechtbank. Dat is een verzoek dat zelden wordt gedaan in een rechtszaak. Het OM meent dat de rechtbank het verzoek moet afwijzen.

Lege stoelen

Na een beraad van ruim twee uur komt de rechtbankvoorzitter met het besluit: de rechtbank ziet geen feiten of omstandigheden om te voldoen aan het verzoek. Martien R. en zijn raadsman schitteren dan al door afwezigheid, hun stoelen in de rechtszaal blijven leeg.

‘Hoe nu verder?’, vervolgt de rechtbankvoorzitter. Een goed verloop van de rechtsgang is gebaat bij de aanwezigheid van de verdachte, aan wie vragen kunnen worden gesteld. ‘Dat is ook wenselijk’, aldus de rechter.

Door de afwezigheid van Martien R. en zijn advocaat besluit de rechtbank om de inhoudelijke behandeling van de zaak voor deze dag te staken. Hij spreekt over ‘een moment van bezinning’. De volgende zittingsdag staat gepland voor komende dinsdag. Dan zal ‘naar bevind van zaken’ worden gehandeld, aldus de rechtbank.

Moeizame rechtsgang

Het dreigement dat ook veel andere verdachten met hun advocaten de rechtszittingen in het megaproces zullen boycotten, stelt de rechtbank voor een lastig dilemma. De rechters kunnen verdachten dwingen aanwezig te zijn bij de zittingen, maar dat betekent waarschijnlijk wel dat ze verder vooral blijven zwijgen. Als de verdachten ook hun advocaten machtigen om zo weinig mogelijk mee te werken, wordt de gewone rechtsgang aanzienlijk bemoeilijkt.

Eerder deze week vonden voorbereidende rechtszittingen plaats, waarin vooral de preliminaire verweren van de verdediging aan de orde kwamen. Advocaten wilden dat het OM niet-ontvankelijk werd verklaard. Ook kwamen zij met aanvullende onderzoekswensen, onder andere over de manier waarop tapgesprekken zijn uitgewerkt. Daarbij zouden volgens de verdediging opmerkingen in het Osse dialect verkeerd zijn geïnterpreteerd.

De rechtbank wees donderdag alle onderzoekswensen af. Vrijdag stond Martien R. terecht voor het medeplegen van de import van 1.561 kilo cocaïne in juli en augustus 2018 in Oss en de haven van Antwerpen. Maar de behandeling van dat dossier werd dus opgeschort. Het megaproces met vele zittingsdagen duurt tot begin september, wanneer de rechtbank volgens de planning uitspraak zal doen.