‘Godfather van Oss’ over megazaak tegen woonwagenfamilie: Barbertje moet hangen

In 2019 doorzoekt justitie het kamp in in Oss. Een vergaderschuur werd al maandenlang afgeluisterd. Beeld Marcel van den Bergh

Het Openbaar Ministerie noemt het ‘een huzarenstukje’ zoals het de veronderstelde criminele bende van de beruchte woonwagenfamilie rond Martien R., ook wel de ‘godfather van Oss’ genoemd, heeft ontmaskerd. Dat gebeurde onder meer door een maandenlange afluister- en meekijkoperatie in de ‘vergaderschuur’ van de familie op een klein woonwagenkamp in Oss-Zuid.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers spreekt van ‘een justitiële hetze’ tegen zijn cliënt. ‘Martien R. is geen Ridouan T., Holleeder of Dino S.’, aldus de raadsman. ‘Hij is geen godfather of lid van de familie Corleone.’ Het is volgens hem niet meer dan ‘een ordinaire wapen- en drugszaak’, die enorm wordt opgeblazen door het OM.

Maandag begint voor de rechtbank in Den Bosch de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Martien R. (50) en veertien andere verdachten, waaronder zijn broers Toon, Tinus en Anjo, zijn zoon Anton, schoonzoon Bart en neef Toon. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die zich op grote schaal bezighield met drugs- en wapenhandel, witwassen, diefstal en het plegen van of bedreigen met geweld.

Vergaderschuur

Operatie Alfa heet de massale politie-actie waarmee in november 2019 het veronderstelde misdaadnetwerk rond de Brabantse drugscrimineel werd opgerold. Martien R. zelf werd op de eerste actiedag in zijn auto door een arrestatieteam klemgereden bij het woonwagenkamp in Oss, waar hij niet zelf woonde maar wel de ‘vergaderschuur’ achter de woning van broer Toon was gevestigd. Tijdens Operatie Alfa, die wekenlang duurde, werden grote hoeveelheden drugs, wapens en geld gevonden.

Politie en justitie hadden maandenlang via in het geheim geplaatste opnameapparatuur en camera’s in de schuur kunnen meeluisteren en -kijken met de woonwagenfamilie plus aanhang. ‘De schuur werd ook wel het kantoor genoemd’, onthulde de officier van justitie tijdens een pro-formazitting in februari 2020. ‘Hierdoor werd een goed beeld verkregen van de criminele organisatie: hoe Martien R. de organisatie aanstuurde, welke personen daaraan deelnamen, wat de rol- en taakverdeling was en met welke activiteiten de organisatie zich bezighield.’

Tijdens de rechtszitting, die in totaal zes weken gaat duren, zal het OM op enig moment ‘een visuele weergave’ geven van de geheime opnames in de schuur. Dat voornemen heeft geleid tot schampere reacties bij de verdediging, die spreekt van ‘showmakerij’ en ‘een filmpje’ waarmee de rechtbank moet worden overtuigd.

Administratieve fout

De rechtszaak begint vandaag nog niet echt inhoudelijk. Eerst komen de preliminaire verweren aan de orde, over de rechtmatigheid van het onderzoek (waaronder de stiekeme plaatsing van opnameapparatuur) en de ontvankelijkheid van het OM. Waarschijnlijk zal de verdediging daarbij ook hoog van de toren blazen over de buitengewone opsporingsambtenaar (boa) die een flink deel van de afgeluisterde gesprekken heeft uitgetikt, maar daarvoor nog niet officieel was beëdigd. Een administratieve fout, erkent het OM, die later is rechtgezet. Maar de advocaten zien dat anders: zij spreken van een cruciale vormfout en vinden dat de processen-verbaal van de boa niet meer mogen worden gebruikt in de strafzaak.

Daarna wordt de megazaak opgeknipt in allemaal deelzaken, waarbij telkens verdachten in wisselende samenstelling voor de rechtbank zullen verschijnen. Vrijdag bijt Martien R. zelf het spits af en moet hij zich voor de rechter verantwoorden voor een lading van 1.561 kilo cocaïne die in augustus 2018 door de Belgische douane is onderschept. Daar weet ik niets van, zei R. eerder in de rechtbank: ‘Ik heb alleen een partij hardhout besteld.’

Volgende week is hij weer van de partij, samen met anderen, voor een lading van 315 kilo coke in april 2019. Volgens justitie probeerde de bende van Martien R. die onderschepte lading terug te stelen in Antwerpen. Dat lukte ook, maar toen was de cocaïne in de container al vervangen door schroot. Uit de afgeluisterde gesprekken bleek Martien R. woedend over die vondst. ‘Heb ik weer, nog nooit meegemaakt dit, 35 bakken ingevoerd’, merkte hij op. Tijdens de pro-formazitting zei de officier van justitie: ‘Met bakken worden containers bedoeld. 35 bakken, dat zegt iets over de duurzaamheid en het organisatievermogen van zijn criminele organisatie.’

Daarna volgt een reeks andere deelzaken over drugs, wapens, witwassen en heling. Bij iedere deelzaak wil het OM een requisitoir houden, maar dan nog zonder strafeis. Pas begin juli volgt een algemeen requisitoir met de strafeisen tegen alle verdachten.

Stemmingmakerij

De verdachten ontkennen de meeste beschuldigingen en betichten justitie van stemmingmakerij. Hoofdverdachte Martien R. meent dat het OM hem al jaren op de korrel neemt, vooral sinds zijn vrijspraak voor een liquidatie op de snelweg A73 in 2008. De rechtbank veroordeelde hem tot 23 cel, maar het gerechtshof sprak hem bij gebrek aan bewijs vrij.

‘Ik word afgeschilderd als een maffiabaas die dood en verderf zaait’, klaagde hij tijdens een pro-formazitting. ‘Er wordt één groot mediacircus opgetrokken, met maar één doel: Barbertje moet hangen.’

Hij wil het hele proces van A tot Z volgen, op alle zeventien geplande zittingsdagen aanwezig zijn in de rechtszaal. ‘Dit hele circus draait om mij, dus dan wil ik er ook bij zijn’, aldus Martien R., die samen met zes andere verdachten nog steeds vastzit. Volgens de planning doet de rechtbank begin september uitspraak.