‘Godert Walter de Derde’ bestierde zijn boekhandel als een delicatessenzaak

Erik Kweksilber Beeld Harry Cock

‘Met het afscheid van Erik Kweksilber verdween de laatste boekverkoper uit de stad’, noteerde journalist en schrijver Herman Sandman bij het 75-jarig bestaan van de Groningse boekhandel Godert Walter. Kweksilber, de man die 37 jaar eigenaar was van de winkel, werd vaak voor Godert Walter versleten. Hij doopte zichzelf daarom maar Godert Walter de Derde.

Kweksilber overleed op 7 januari, 79 jaar oud. ‘Na veertig jaar liefde en boeken’, schreef zijn vrouw Hanneke boven de overlijdensadvertentie.

De Volkskrant profileert regelmatig bekende en onbekende kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

Al in zijn ouderlijk huis in Amsterdam werd de jonge Erik omringd door boeken. Zijn vader vluchtte als Joodse publicist in 1933 vanuit Keulen naar Nederland. In Duitsland begaf hij zich in de kringen van het cabaret rond Erich Kästner.

Erik ging in de hoofdstad naar de Bibliotheek Academie, nadat hij een tijd in Israël had verbleven. Voor de liefde kwam hij naar Groningen in 1976 – al trouwde hij een ander. Na dertig jaar, vertelde hij eens, voelde hij zich thuis in de stad: ‘Overzichtelijker en met minder verleidingen dan Amsterdam.’

Als 34-jarige nam hij in 1977 met twee anderen boekhandel Godert Walter over. De zaak (sinds 1959 gevestigd in de Oude Ebbingestraat) werd in 1942 opgericht. De naamgever verkocht onder de toonbank verboden literatuur. In 1944 werd hij verraden en door de Duitsers vermoord.

In 1986 bleef Kweksilber alleen over, met ondersteuning van zijn vrouw Hanneke, die ook in de winkel werkte. Zelf vergeleek Kweksilber zijn boekhandel met een delicatessenzaak: kwaliteit boven kwantiteit, een deskundig advies in plaats van een top-10, persoonlijke aandacht boven de massa. ‘Uit een boek kan een gesprek ontstaan’, zei hij in 2014 tegen de Volkskrant. Hij wist ook: ‘Er is een publiek, maar niet al te groot.’

Radetzkymars

Zelf werd hij getroffen door Radetzkymars van Joseph Roth. Een boek dat hij verkocht onder het motto: ‘Niet mooi? Geld terug!’ Wat hem aansprak: de Joodse wereld ‘zonder de doem van de Holocaust’.

‘Maar wat bijna niemand wist, is dat de tweede vrouw van zijn vader de eerste Nederlandse uitgave vertaalde’, zegt dichter Jean Pierre Rawie. Hij is nog steeds vaste klant bij Godert Walter en houdt er nieuwe boeken ten doop. In de tijd van Kweksilber kwam hij met wijlen Driek van Wissen en Gerrit Krol maandelijks samen in Kweksilbers kantoortje. ‘Om wijn te drinken en de grote en kleine zaken des levens te bespreken.’

Kweksilber was belezen maar bescheiden, zegt Rawie. Boekhandels verdwenen, ketens rukten op. ‘Maar hij heeft van Godert Walter een cultureel brandpunt gemaakt. En hij verkocht Duitse boeken, zijn specialiteit, tegen Duitse prijzen.’

In 2014 ging Kweksilber, 70 jaar oud en toen al kampend met gezondheidsklachten, op zoek naar een opvolger. Dat hij die vond, was wel een opluchting, zegt Erwin de Vries, de docent Duits die met Allard Steenbergen de zaak overnam. Zij zetten de winkel voort in de geest van Kweksilber. Inclusief een goede selectie Duitse literatuur. ‘Dat kon hij erg waarderen.’

In goede handen

Zijn vaste klanten bleven de winkel trouw. Dat hij zijn geesteskind in goede handen wist, maakte dat Kweksilber de zaak kon loslaten. De Vries en Steenbergen bleven Kweksilber – die steeds minder mobiel werd – opzoeken. ‘Zijn geest bleef scherp. Het was een aimabele man.’

Lezen bleef na zijn pensioen een dagelijkse behoefte. Zelf was hij bedachtzaam met woorden. Over Roth liet hij optekenen: ‘Ik kan van alles over zijn boeken zeggen, maar het komt er gewoon op neer dat ze mooi zijn.’ Wel hield hij een boekhandeldagboek bij. ‘Het eigen straatje maar eens geveegd’, noteerde hij op 17 januari 1987. ‘De rest van de straat (stad, land, wereld) blijft een rotzooi.’