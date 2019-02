God Evacuate the Queen: plannen om koningin naar veilige plek te brengen als Brexit op rellen uitloopt

Tevens werd dit weekeinde bekend dat Nissan haar nieuwe X-Trail model toch niet in Sunderland gaat maken. Volgens de Japanse automaker speelt de onzekerheid over de afloop van Brexit een rol.

Tijdens een bezoek enkele weken geleden aan de tak van het Women’s Institute nabij het koninklijke landgoed Sandringham had koningin Elizabeth haar onderdanen aanbevolen om ‘raakvlakken’ te zoeken en elkaars gezichtspunten ‘te respecteren’. Hoewel ze de term niet noemde, was het een referentie naar de spanningen die Brexit teweeg brengt. Tegen haar wil was de vorstin tijdens de referendumcampagne meegesleurd in het Brexit-debat toen The Sun meldde dat ze een brexiteer is.

Nu staat de 93-jarige monarch opnieuw in de belangstelling wegens het evacuatieplan dat verbazing opriep daar de koninklijke familie tijdens de Tweede Wereldoorlog gewoon in Londen was gebleven. ‘De geveinsde parachutesprong van Hare Majesteit in de openingsceremonie voor de Olympische Spelen in Londen was een erg goede grap,’ reageerde Brexiteer Jacob Rees-Mogg,’ – maar dat geldt niet voor een Brexit-gerelateerde blauwdruk voor het nadoen van het vertrek van de Amerikanen uit Saigon.’

Serieuzer zijn de ontwikkelingen bij Nissan, dat een grote fabriek heeft in Sunderland, een stad die tijdens de referendumnacht als eerste steun uitsprak voor Brexit. Na het referendum wist Theresa May, naar verluidt met financiële middelen, de Japanners te bewegen om de X-Trail gewoon te maken in Sunderland. Nissan stemde in, maar draait het besluit nu terug. Het heeft niet alleen te maken met Brexit, maar ook met verminderde vraag naar dieselvoertuigen en een afvlakkende Chinese markt.

Geld voor Brexit-districten

Terwijl de No Deal-koorts toeneemt, doet May er alles aan om haar akkoord te redden. Ze beloofde in Brussel komende dagen te zullen gaan vechten voor aanpassingen, maar zoekt uit voorzorg ook steun bij Kamerleden van Labour. De regering-May gaat extra investeringen doen in districten waar voor Brexit is gestemd. Volgens Downing Street hoort dit bij een programma van nationale vernieuwing en het helpen van achtergestelde gebieden, maar critici noemen het een poging tot omkoping.

May kreeg dit weekeinde eindelijk ook goede tijding, toen een opiniepeiling onder 2008 kiezers voor The Observer uitwees dat de Conservatieve regeringspartij de virtuele voorsprong op de Labour-oppositie flink heeft weten te vergroten. De tactiek van Labour om zowel voor- als tegenstanders van Brexit te behagen lijkt niet te werken. Het weet beide kampen momenteel van zich te vervreemden.