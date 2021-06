Global Britain? Volgens Theresa May kunnen Britten reizen wel vergeten als grenzen gesloten blijven

Theresa May in het Lagerhuis. Beeld AP

De oud-premier prees het Britse vaccinatieproces, maar voegde eraan toe dat elke voordeel tegenover andere Europese landen teniet wordt gedaan door maatregelen die internationaal reizen duur en moeilijk maken. Een Brit die van het eiland af wil is honderden ponden kwijt aan testen. Zelfs aan het reizen naar landen op de groene lijst, zoals IJsland, Israël en Singapore, zijn extra kosten verbonden.

Ondertussen openen Europese landen, ondanks een vaccinatieachterstand, wel hun grenzen. Hetzelfde geldt voor de Verenigd Staten. Tijdens de top in Cornwall praten de Amerikaanse president Joe Biden en Boris Johnson over testvrij verkeer tussen beide landen, maar concrete afspraken worden niet verwacht. May vroeg zich af of de Britse regering nog wel een luchtvaartindustrie wil, aangezien die onder het huidige beleid, de ondergang tegemoet gaat.

Oneerlijk

May merkte op dat de reisbeperkingen nog strenger zijn dan vorig jaar, toen er nog helemaal geen vaccin was. Inmiddels is 98 procent van de Britse vijftigplussers ingeënt. Het virus treft nu vooral jongeren, die over het algemeen minder gevaar lopen ernstig ziek te worden. Liefst 85 procent van de Britse bevolking heeft inmiddels antilichamen. Toch overweegt Johnson de geplande opening van het land, op 21 juni, een maand te verdagen.

May verzocht Boris Johnson eerlijk te zijn door de bevolking ervan op de hoogte te stellen dat er ook in de toekomst mensen aan Covid-19 zullen bezwijken, ‘net zoals nu jaarlijks 20.000 Britten overlijden aan de griep’.

De Britten voeren momenteel een ‘Australisch’ beleid, met als doel om corona in eigen land uit te roeien en de grenzen dicht te houden totdat deze taak is volbracht. Daarbij is de angst groot voor nieuwe varianten. Anders dan Australië, heeft het Verenigd Koninkrijk een veel centralere ligging op de wereldkaart. ‘Als we bij elke nieuwe variant de grenzen dichtgooien’, zei May, ‘kunnen reizen voortaan wel vergeten.’

De G7-top in Cornwall, waar de landingsbaan van vliegveld Newquay speciaal voor Bidens Air Force One werd verlengd, verloopt niet zonder kritiek. Volgens critici is het oneerlijk dat gewone Britten bij terugkeer op het eiland tien dagen in quarantaine moeten en twee of drie dure testen moeten ondergaan, terwijl de honderden adviseurs, diplomaten en beveiligers die met de wereldleiders meekomen gevrijwaard zijn van deze verplichtingen.